台積電設廠暗藏明牌？這2檔買對賺爆了

近期通膨議題一直困擾全球投資人與各國央行，太早將市場上的資金收回恐有礙於經濟成長，但是不收回市場上多餘的游資，又擔心產生停滯性通膨。其中如何權衡考驗著新任聯準會（Fed）主席，然而美國總統拜登符合市場預期仍提名鮑爾續任Fed主席。

美股出現慶祝行情上漲，但美股科技股出現漲多拉回現象，台股資金流向傳產股，例如；航空、鋼鐵，華航、長榮航近期漲勢犀利，遇整數關卡震盪；而海光、中鋼構漲停受惠於台積電到高雄建廠而上漲。

雖然台股站上萬七攻擊萬八，但萬八關前震盪，進入漲多修正，還是有部分電子股沒有上漲，又以基期較低的電子股為主，被動元件族群就是其中一個，近期也有落後補漲的現象。

今天傳出漲價消息的矽晶圓相關個股，合晶、台勝科亮燈漲停，中美晶強攻上漲，可能又是另外一波行情的開始。而近期火熱的題材，元宇宙概念股，進行漲多整理，個股表現，其中亞信屬於題材當中相對強勢的，因維持高成長營運，10月營收創歷史新高，比去年同期成長超過1倍。

再攻萬八該何選股，成為目前投資人所面臨最重要課題，筆者也分享看法。目前訂單滿手的晶圓代工當然是不可忽略的，權值股當中的台積電、聯電當然是為要角。其他用時間周期性來看，每當接近年底也可注意集團作帳題材的發酵。

另外，法人現在著眼的標的，已考慮到明年成長性，電動車、元宇宙、低軌衛星三個題材，一定是明年不可或缺的熱門議題，投資人以這樣的角度來作為選股思考。像是亞信具有元宇宙題材，昇達科低軌衛星概念股，合晶具有漲價題材，都是重點指標性個股。

（本文作者為摩爾投顧分析師黃睿緯）

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（中時新聞網 吳美觀）