范振鴻｜盤勢拉回修正 持續偏多看待

24日加權指數收跌23.6點，量能2,918億，連續三日量縮，看法沒太大改變，短線沒有頭部持續偏多看待，只是要留意，短線KD指標脫離鈍化區，對指數來說是結束強勢格局進入修正期，但通常多方都至少還有一次挑戰高點機會，而就均線角度來看，三個交易日後10日線將扣到17,700之上，因此若三天內站不回17,700之上，短期10日線也將轉壓，不過整體來說，短線就是靜待修正期結束。

從櫃買市場觀察，短線維持高檔震盪，KD雖然死亡交叉，但仍在鈍化區內，因此比加權指數強勢就沒太大疑慮，接下來就是關注美股狀況，近期道瓊指數收破11/11低點後完成三周左右小型頭部，進入修正期，但費城半導體，那斯達克仍然強勢，因此就留意兩個科技相關指數是否接下來能止穩，以不收破11/10低短為關鍵，若收破反而要留意台股就算沒頭部，也會有延長修正期的可能。

另需要留意，目前短線多頭比例持續下滑，代表族群輪動持續快速，與強勢股相對疲弱，因此就近期來說，操作難度相對上升，建議投資人盡量以低階不追高的策略為主。

總經方面，FED主席鮑爾獲得連任後，市場相對擔心延續任期後，會加速緊縮貨幣的政策，但是同時也要考慮到明年有美國期中選舉，市場會在敏感時候加速升息腳步？又或者先動用其他貨幣政策控制貨幣總額，也是市場相當關切的部分，只是還是要留意，升息預期對於電子股評價相對不利，接下來也要持續關注費半與那指的表現狀況，但整體而言，目前大方向趨勢還是偏多，站時沒有大幅翻空疑慮。

文/華冠投顧分析師范振鴻

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