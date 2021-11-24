吳官隆｜整理格局 觀察半導體及電子零組件股

台股走勢高檔震盪，觀察11月下旬的指數，上市指數站上季線18天，而櫃買指數站上季線21天，近三周主要看到元宇宙與IC設計是主流，近一周看到車用、鋼鐵、航運也是有所不同。

11月加權指數現在依然是面臨到17,750點上下150點來回的震盪，市場要求上攻補量(超過4,000億元比較好)，過往經驗第四季都會是成交量最高的一季。持續關注電子與傳產的指標族群，看是否成功帶量上漲，行情才有機會再做延續，以及在12月站上18,000點後，明年1月直上18,034點以上的位置。

本週11月第四週的周結算，上週三收17,764到本週收17,642，加權一週區間跌142點，本週三加權收盤跌23點，日K棒連4天壓回整理；陸股上證是3,597點，上證指數反而是連續4天站上季線，陸股暫時比台股強勢一些。

加權指數走勢陷入整理，結算幸好沒有大跌，上櫃市場週三較強；一週加權指數反而是跌的，是努力向上但是帶著疑慮的行情，元宇宙與IC設計漲多後也是震盪加劇，幸好鋼鐵、航運、車用等類股轉強撐盤，週三大盤指數小跌，週四後要找到轉強的契機，短線重點要看半導體與其他電子零組件，畢竟大盤成交量沒有增加就代表上攻的人氣不足夠，研判4,000億元到4,500億元，才是真正的攻擊量能。

技術面加權5日均線是17,754，連續3天跌破5日線位置，盤勢短線弱勢，所以週四至少要上漲才行，才能讓盤勢的後面變得較樂觀，週四或許會看到電子主流表態，如MCU與電子零組件，當然近期有強度的傳產股也要一起努力，期待後面努力作表態。

台股短線是多頭被卡住，市場的買盤回流不夠快速，但是整理後，可看MOSFET、MCU及紡織股有可能是後面的重點，可以留意；週四尤其是注意元宇宙與IC設計之外的電子股，一定要有強度展現才行呀，這點是特別的重要。

列舉一些投資標的供參考：車用的亞光、美琪瑪、杰力，MCU的盛群、凌通、新唐，紡織的南紡、力麗、力鵬，及散熱的雙鴻、奇鋐、泰碩等。

華冠投顧分析師吳官隆

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