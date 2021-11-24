陶文看台股｜高出低進 營造短線財利

《陶文看台股》：周三（11/24）【易卦、天象】趨勢操作策略

【天雷無妄】高出低進，營造短線財利。

陶文老師奇門天星開運小叮嚀：

根據《農民曆》記載，這是「歲德吉星」照拂的日辰，這一天除了不宜「作灶」外，其餘諸事皆宜。

今日【奇門遁甲】上午時盤三吉門方位：

辰時：開門〜東南方，休門〜正南方，生門〜西南方。

巳時：開門〜西北方，休門〜正北方，生門〜東北方。

午時：開門〜西北方，休門〜正北方，生門〜東北方。

天星圖日辰吉凶：

冥王星釋放衝剋磁場的今天，理論上應該是諸事不宜，再加上金星的磁場也不甚理想，重要吉事還是以另擇他日為宜。

不過幸運的是，海王星和火星同時釋放吉利的三合能量，再加上一隻由金星引導的風箏起飛了。

這的確是個諸事皆宜的日辰，由於冥王星也是紙鳶的領頭行星，因此做該做的事，而且執著認真用功地執行。（【股市黃曆】作者：陶文）

天星圖投資訊息：

乍看不吉利的星象，隱藏著一股吉利的能量，紙鳶高飛。

對於投資求財而言，此種天象最容易上演的是看空不空，看回不回戲碼。

該買大力地買，該賣大力地賣，積極營造短線機會財利。

昨日【股市黃曆】另類觀點回顧：

昨日台股大盤以跳空開低的模式出發，盤中震盪下跌，尾盤收在這一天的次低點17666點，下跌了137點，是近日的第三根日線黑棒。

【雷山小過】的變數如期出現了。而卦象中即便上漲元素明確，卻呈現有氣無力的現象也出現了。卦象期望的調節基點並沒有出現，震盪走低成為了這一天的主要走勢。

今日【股市黃曆】另類觀點：

【天雷無妄】是這一天（11/24三）台股投資求財卦象。

這一卦說的是沒有預期中的事務以震撼的方式出現，對於事務的執行而言，代表的是而收成就別再猶豫。

對於投資求財而言，也是如此。雖然昨日大盤以大跌137點作收，不過今日卻因為占得【天雷無妄卦】，而真的有機會找到調節機點營造預期中的財利。

再以卦象中的多空架構角度觀察，發覺雖然卦象中的多方氣勢明顯，並且出現動作頻頻的現象，因此有機會一掃昨日的陰霾，只不過由於氣勢明顯的多方，也明顯受到了震盪的壓力，雖然空方的後繼力道不如預期，但高出低進的策略依舊有機會為投資營造預期之外的財利。

吉利方位：正東方、東北方、東南方。

吉利顏色：粉綠、紫色、芥末黃。

吉利數字：3、8、4、5。

（本文章純為個人研究觀點，並非任何勸誘或投資建議。）

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