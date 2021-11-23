莊佳螢｜外銷訂單創新高 台股維持多頭趨勢

台股今日跟隨美股回檔修正，道瓊工業指數上漲17.27點，那斯達克指數下跌202.68點，費城半導體指數下跌64.9點，電子權值股成為法人最主要賣出標的，美股拉回讓外資今天明顯偏空操作，大型權值股今天較為震盪整理，終場加權指數下跌 137 點，收在 17,666 點，失守 5、10 日線。

觀察籌碼面變化，外資今天反手賣超 128.08 億元，終止連續3個交易日買超；投信賣超 5.17 億元，為連4賣；自營商也轉為賣超 29.13 億元。三大法人合計賣超162.41億元。

雖然今天技術面跟籌碼面都呈現拉回整理的格局，但是就中長線格局來看，多頭趨勢沒有太大變化，指數量縮回測10日均線支撐，季線等長期均線仍穩穩向上走揚，短線的拉回，反而是重新布局進場的機會，每次指數短線拉回的時候，我們都會建議看基本面，這也是能抵擋住震盪行情及持續偏多的原因，因為基本面最後會反映到股價身上，看經濟部昨日公布10月外銷訂單統計金額為591億美元，創下歷年同月新高，年增14.6%，連20紅；累計今年前10月訂單金額達5,407億美元，創下33年來新高。

隨著疫苗施打率提升及主要國家擴大基礎建設等，台灣外銷訂單有望持續攻高，這就是台股的基本面跟底氣，上市櫃公司第三季稅後盈餘達 1.18 兆元，累計前三季稅後盈餘3.22兆元，同創歷史新高，展望全年獲利將突破4兆元大關，締造台股新紀錄。上市櫃公司獲利終究會反映在股市，如果股價因為短線利空拉回，並不影響趨勢，這時候就要勇敢進場布局，就可以降低自己的長線持股成本。

再一周就要進入12月份，也是一年當中最重要的一個月份，因為當年的績效就要在12月底結算，通常這個月法人會集中火力作帳，把股價盡量拉高，這樣一年的績效就會很好看，而散戶投資人則可把握這個機會搭轎，把握年底前最好賺的這一段作帳行情，建議可積極進場操作。

啟發投顧分析師 莊佳螢

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