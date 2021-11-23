陶文看台股｜高出低進 順勢而為

《陶文看台股》：周二（11/23）【易卦、天象】趨勢操作策略

【雷山小過】高出低進，順勢而為。

陶文老師奇門天星開運小叮嚀：

根據《農民曆》記載，雖然是「天德吉星」職事的日辰，不過由於日犯「財離」與「食主」，重要吉事還是以另擇他日為宜。

今日【奇門遁甲】上午時盤三吉門方位：

辰時：開門〜正東方，休門〜東南方，生門〜正南方。

巳時：開門〜東北方，休門〜正東方，生門〜東南方。

午時：開門〜正南方，休門〜西南方，生門〜正西方。

天星圖日辰吉凶：

金星釋放衝剋磁場的今天，對於重要吉事而言，的確有必要以另擇他日為宜。

不過幸運的是，由於火星與天王星的舒緩，是機會還是要積極掌握，該轉變的事務就從轉變思維開始。（【股市黃曆】作者：陶文）

天星圖投資訊息：

金星磁場出現了短線衝剋情況，對於投資市場而言，這是一種心理層面容易出現壓力的寫照。

幸運的是，火星對於金星的合相依舊緊密，而天王星也在金星的合相範疇，因此即便出現戲劇的震盪，高出低進的策略依舊值得參考。

昨日【股市黃曆】另類觀點回顧：

昨日台股大盤以狹幅的方式呈現，一路上在平盤附近俠付震盪，終場以小跌14點作收，量能也明顯萎縮。

【水火既濟】的水乳交融的吉利，雖然並沒有展現，不過也算是Hold住了大盤，讓下跌不易成為一種肯定。

卦象訊息中有幾句話十分值得玩味，那就是「………從卦象中的氣數呈現角度看來，這一天的盤勢表現恐怕將會不如人意………」。

以及「………再以卦象中的多空架構角度觀察，發覺卦象中的多方依舊明顯，不過市場卻出現了擔憂的氣氛………」。

這就是「另類觀察」有趣的地方，陶文老師在此已經著墨了近30年，樂此不疲。只因為，連瞬息萬變的投資求財，都有機會占卜預測一二，那麼有脈絡可循的人生，又有何不可預測與防範的呢！

除了投資求財外，最重要的是，使用在營造富庶人生道路的策略上。

今日【股市黃曆】另類觀點：

【雷山小過】是這一天（11/23二）台股投資求財卦象。

這一卦說的是變數與掌握變數，對於事務的執行而言，代表的是該放下的時候，就別再自我堅持了。

對於投資求財而言，這是十分有意思的形容，因為投資求財沒有所謂的放不放下，只有該買與該賣。

再以卦象中的多空架構角度觀察，發覺卦象中的上漲元素雖然明顯，卻展現了上漲無力的現象，不過即便如此，還是不乏短線調節機點可期。

誠如天星所述，機會出現了還是需要積極掌握，那就是震盪高出低進了。

吉利方位：正東方、東北方、東南方。

吉利顏色：粉綠、紫色、芥末黃。

吉利數字：3、4、5、8。

（本文章純為個人研究觀點，並非任何勸誘或投資建議。）

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