賴昇楷｜回升行情 留意晶心科、凌陽等5檔焦點股

大盤自10月初見低反彈以來，持續看好反彈行情可望成為回升行情，果真上週五（11/19）大盤創下17,986反彈新高，已經相當接近18,034歷史高點，今天（22日）雖因漲多面臨「委賣張數（賣壓）」偏重、技術指標過熱等問題以致量縮小跌14點，表現遠遠不如亞股，但若考量大盤已經領先起跑一大段，短線稍作休息並不為過，更何況由內資主導的櫃買指數大漲1.52%且還在改寫今年新高，可見多頭活力依舊旺盛。



近期大盤常態量回升到接近4,000億規模，櫃買指數也達1,000億以上水準，市場氛圍已由原先的懷疑轉為樂觀，在人氣可用之下，大盤後續刷新歷史新高不是太大問題，短線暫時壓在「萬八」之下「關前整理」，先讓偏重的賣壓消化一下也讓過熱的技術指標降溫一下，反倒有利未來行情走得更穩更久。



除了量能升溫有利行情逐步推升之外，目前多頭另有幾項優勢：（1）第三季財報揭曉後進入四個多月的財報空窗期，預計集團、投信年底作帳以及市場農曆年前作夢行情可望陸續啟動；（2）歐股、美股迭創新高，近期就連最弱的韓股也急起直追，全球股市瀰漫樂觀氛圍將可提供台股助漲力道；（3）外資不出所料紛紛認錯回補台股，就拿今天活生生的例子來說，外資Q3才紛紛看衰記憶體產業卻又改口看好，帶動美光（Micron Technology）、三星以及國內記憶體相關族群通通大漲，估計這種戲碼未來還會繼續上演。



本周可留意的焦點股如下：

（一）晶心科

(1)為元宇宙概念股，前三季EPS 3.05元，往年Q4是專案認列營收高峰，預估今年業績有機會創單季新高。

(2)公司持續投入RISC-V架構高階處理器IP研發，隨著RISC-V架構的市場滲透率逐漸提升，將是主要受惠者之一。

(3)已經以RISC-V架構IC打入日系車廠供應鏈，有望獲得汽車品牌大廠的自駕車晶片訂單。



（二）凌陽

(1)為元宇宙概念股，前三季每股盈餘1.37元，前10月營收年增率28.9%。目前四大產品線為車用、IP、DVD、音響，以車用營收占比最大，產品包括資訊娛樂系統、先進駕駛輔助系統(ADAS)等。

(2)凌陽旗下子公司凌陽創新(5236)之影像處理控制晶片(ISP)已導入VR頭戴裝置及AR智慧眼鏡，提供演算法與晶片的完整解決方案，在元宇宙需要鏡頭的趨勢下，未來搶食商機已處有利位置。

(3)旗下子公司芯鼎主力產品在車載鏡頭及行車紀錄器等，隨著元宇宙持續發展帶動VR市場轉趨熱絡，有機會打入VR供應鏈。



（三）凡甲

(1)為連接器廠，前三季每股盈餘8.3元，前10月營收年增率22.5%。Q4邁入車市旺季，與中國電池大廠寧德時代共同開發的BMS模組(新能源車電池管理模組)出貨暢旺，車用方面營收將達全年高峰，今年稅後EPS將創新高。

(2)隨著寧德時代的新能源車電池在全球市佔率走揚，公司同步受惠，加上伺服器領域的可折彎高速連接線將維持年增率超過50%且導入高壓連接器的機種增加，預計明年獲利再創新高可期。



（四）茂矽

(1)為6吋晶圓代工廠，受惠二極體及MOSFET需求強勁，產能持續滿載，代工價格也逐季調漲，帶動今年營收、毛利率、營益率逐季成長，前三季每股盈餘1.04元。預估到明年上半年產能持續供不應求，仍將動態調漲價格。

(2)在車用及工業用IGBT佈局上，6吋及8吋共用的FS-IGBT晶片背面製程產品已送樣，待客戶完成認證，明年可望量產貢獻營收。



（五）中美晶

營收來自太陽能及半導體矽晶圓，占比分別約為10%、90%。太陽能事業部已連續三季獲利，未來受惠台灣及美國力推綠能，需求可望持續增溫。

文/華冠投顧分析師賴昇楷

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