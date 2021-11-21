陶文看台股｜ 11/22至11/26一週股市黃曆

《陶文看台股》：（11/22至11/26一週）【易卦、天象】趨勢操作策略

【雷風恆卦】靈活運作，營造短線機會財利。

上週台股收漲300點，量能穩定維持，連續拉出第七根紅棒，指數也逼近萬八點，雖然咫尺之間，不過還是屬於亮麗的盤勢。市場上無不歡欣鼓舞，雖然此種喜悅源自於美股的熱絡，以及國際市場對於未來趨勢的樂觀，不過【澤山咸卦】的微妙訊息也值得玩味。指數就在驚驚漲的模式中步步上升，只因為「即便卦象中的空方壓力高過了市場的預期，卻沒有展現危害多方的惡意」。至於接下來是否一步登上萬八，還是近關情怯，且讓我們用卦象的「另類觀點」繼續看下去。

時序進入11月的最後完整個一週。對於【山天大畜】年卦來說，依舊是多方主事的時段，因此盤勢欲小不易已然是預期中的現象，再加上【水地比】的11月卦，卦象中空方與多方的亦步亦趨，雖然空方壓力看得見，不過盤勢卻以驚驚漲的模式呈現，十分有意思。尤其是進入「亥月」之後的多空轉化，是易卦研究者經常容易陷入的時空更迭猶豫區。而此種欲小不易的現象就像市場的樂觀期待一樣，仍舊有機會獲得延續。

【雷風恆】是本周台股投資求財卦象。這是個友善而活絡的卦象，對於事務的執行而言，代表的是靈活運作與速戰速決。對於投資求財而言，則容易以短線活絡的方式呈現。再以卦象中的多空架構角度觀察，發覺這是個短線財利活絡的卦象，代表的是短線的靈活運作，容易營造預期中的財利。只不過由於卦象中的多方，雖然氣勢十分明顯，不過卻出現了靜置的狀態，對於市場而言，此種狀態最容易呈現的模式，將會是短線獲利調節的氣氛容易成為短線上的市場共識，並非看壞後市，而是短線活絡財利實在太過於耀眼了。於是，這個時候短線高出低進，順勢而為，又成為了值得參考的趨吉避凶。

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