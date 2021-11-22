白易弘｜萬八關前震盪 權值股領軍攻

國際情勢，歐洲爆發新一波疫情，再為全球經濟復甦前景蒙上陰影，美股上週五 (19 日) 漲跌互見，道瓊工業指數跌268.97點(-0.75%)，那斯達克指數漲63.73(0.40%)，標普 500 指數平盤震盪，費城半導體指數漲12.07(0.31%)。避險情緒升溫，促使資金紛紛湧入公債和美元。接下來美國將進入感恩節假期，歷史經驗顯示，往年這段時間美股往往有好表現。

台股盤勢，大盤11月第三週持續向前高17,800~18,000上攻，本週將在投資與投機個股皆有資金挹注下震盪上攻。主流仍在電子題材股，尤其是IC設計類股，另第三類半導體碳化矽題材將發酵相關個股可留意。

技術面部分，17,000整數關卡站穩後，量能亦有復甦放大跡象，持續放量則能上攻17,800~18,000。總體經濟仍須留意原物料、油價高漲以及通膨議題所帶來的系統性風險。

本週焦點個股，

1.鈺創(5351)，

利基性記憶體設計公司鈺創，因轉型為系統商、營運績效也大躍進，加上成為元宇宙概念股，股價自10月下旬起表現剽悍；而公司10月業績穩健走揚，第四季和明年的後續營運展望都持續很樂觀。 鈺創近年來調整營運方向，由晶片供應商轉型為系統供應商的策略成功，第三季利基型DRAM、USB 4高速傳輸，加上2D／3D機器視覺感測等產線大熱賣，加上漲價效應，第三季營收達17.93億元，季增40.5%，年增105.4%，累計前三季合併營收41.19億元，年增57.2%。元宇宙部分，鈺創因為打進臉書虛擬實境裝置供應鏈，搭上熱門的元宇宙題材，鈺創旗下子公司鈺立微電子的3D立體視覺影像IC，早已成功打入多個相關領域，尤其目前市面上多款VR頭戴式、智慧眼鏡均已內建該款晶片。

2.健和興(3003)，

電動車充電槍拓展至快充領域，中規版 (GB) 已經通認證，並小量出貨，由於快充單價及毛利率均優於一般充電槍，將有助推升營收以及毛利率表現。健和興前三季每股純益 3.54 元，不但是同期新高，更賺贏過去任何一年，全年創高已無懸念。

3.中碳(1723)，

中碳除與鴻海在電動車動力電池製程上合作，提供高性能電池負極材料介相石墨碳微球外，因應電動車、5G 設備、太陽能光電發展，帶動高功率元件對 SiC(碳化矽) 的需求，將建置全台第一座鹵素純化爐，開發 SiC 長晶原料所需的高純碳粉及高純度長晶石墨坩堝等產品，預計明年 8 月底完成設備建置。政府有意打造化合物半導體國家隊，聚焦關鍵材料及設備自製，如長晶設備、磊晶製程材料、高頻高功率封裝材料等，今年要求中碳進一步強化石墨坩堝產品純度，以建立高純度石墨坩堝在地供應鏈。

文/華冠投顧分析師白易弘

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