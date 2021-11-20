星座理財（11月22日～11月26日 ）

白羊座－投資求財 權值股佳

影響財利運勢的天星負能量依舊明顯，白羊們需要的不僅僅是謹慎理財，人際關係也同樣重要。幸運的是，職場運十分理想，有一種近似名利雙收的寫照，因此值得為工作加把勁。從守護星同時掌握正負能量看來，白羊自己才是最重要的貴人。投資求財，權值股值得關注。

幸運物與色彩：白玉與乳白。

幸運數字：8、6、4、1及其組合。

金牛座－簽約立盟 稍安勿躁

天王金牛，位於中段，繼續逆行。火星、土星和天王星所組成的「三刑會沖」天象，讓金牛們需要付出更多的心思在人際關係和職場上。重要合作案件的洽商，稍安勿躁，尤其是簽約立盟之舉。職場上的重要抉擇與異動，要避開人云亦云。投資求財，國際財經政策動向是關鍵。

幸運物與色彩：紫水晶與紫色。

幸運數字：1、9、4、0及其組合。

雙子座－貴人在前 借力使力

工作運勢容易出現挑戰，其過關關鍵在是否掌握「借力使力」的策略。貴人就在眼前，不是訴苦，而是以經驗交流的模式互動，雙子們將會發現多了貴人老師。健康運勢需要多費心思，天候漸涼，衣物添加宜多留意。偏財運頗佳，投資求財有利可圖。宜關注外資法人與權值股。

幸運物與色彩：金青石與藍色。

幸運數字：6、1、4、7及其組合。

巨蟹座－以靜制動 旺財關鍵

一動不如一靜，雖然木星釋放正向能量，象徵有機會獲得期望中的轉變，不過當土星的壓力沉重時，就算是好機會，也要給自己緩和的空間。巨蟹們的貴人是明顯的，溝通與學習是啟動大能量的關鍵。心想事成，另一關鍵在於「心」。投資求財宜謹慎，市場氣氛才是旺財重點。

幸運物與色彩：琥珀與黃色。

幸運數字：2、0、4、5及其組合。

獅子座－股市買賣 就線論線

工作運勢超級理想的現象持續，這個時候只要展現專業，就有機會獲得預期中的肯定與報酬。只不過別忘了務必尊重共事夥伴，並邀請他們一起合作，就從分享成就與利潤開始。家庭重要事務的進行需要暫緩，避免讓自己陷入裡外煎熬的窘況。投資求財，就線論線，按部就班。

幸運物與色彩：珍珠與月光藍。

幸運數字：1、4、6、8及其組合。

處女座－務實為宜 不要搶短

愛情雖然不一定是生活的全部，不過當情場如意時，偏財氣場也容易順。用喜悅的心情運作職場事務，從成為別人的貴人開始，雙女們容易因而成為本周的幸運星座。健康運勢值得再度提醒，即便疫情舒緩，口罩還是需要戴好戴滿。投資求財，務實莫搶短為宜。

幸運物與色彩：木化石與咖啡色。

幸運數字：1、9、4、0及其組合。

天秤座－熟悉標的 作為依歸

家庭運勢格外理想，家庭的重要事務宜掌握機會執行，其中以搬家、入宅與修造為主。對於有意購買屋宅的人而言，吉屋可望覓得，價錢也容易如意。愛情運就需要多費心思，給彼此更多自主的空間。貴人運明顯，從展現笑容開始。投資求財，以熟悉標的與策略為宜。

幸運物與色彩：鈦晶與白色。

幸運數字：8、1、7、0及其組合。

天蠍座－關注法人 營造短線 天蠍之月，於周一10：45結束。水星天蠍，進入後段。火星天蠍，位於中段。貴人氣勢十分理想，利於積極執行廣結善緣。抱持學習的心，不恥下問，謙虛容易獲得友善能量。不過家庭運勢恐怕就需要多一些用心了，以靜制動為宜。投資求財，掌握法人關愛標的營造短線財利。

幸運物與色彩：瑪瑙與棕紅色。

幸運數字：9、1、4、3及其組合。

射手座－急漲調節 回檔承接

人馬之月，於周一10：45之後展開。由於財利運勢十分理想，商務買賣與業務行銷值得努力。家庭運勢也在好的磁場中，因此有意購買屋宅與換屋的人，值得在這個時候進場賞屋，買到就賺到。不過人際關係的經營仍需多費心。投資求財，急漲反彈調節，回檔承接。

幸運物與色彩：橄欖石與粉紅。

幸運數字：6、9、4、3及其組合。

摩羯座－謹慎理財 切勿盲從

金星山羊，進入中段。冥王山羊，位於後段。行星磁場十分正向，山羊們依舊是本周幸運星座的榜首。貴人能量十分明顯，值得走出既有領域參加社團活動，儲備貴人籌碼。值得提醒的是，仍需謹慎理財，不明就裡的跟隨就是盲從。投資求財，務必做好功課，自己才是大貴人。

幸運物與色彩：硨磲與白色。

幸運數字：6、8、7、0及其組合。





水瓶座－財運大好 心想事成

土星寶瓶，位於前段，木星寶瓶，位於後段。由於土星是三刑會沖的頂點行星，在大好大壞的運勢結構中，因此能夠讓自己掌握住大好的，就是自己了。心想事成的能量不容忽視，而財利運勢與家庭運勢都在此種運作中獲得提升。投資求財，沒有策略就是最好的策略。

幸運物與色彩：蛋白石與茶色。

幸運數字：3、5、4、1及其組合。



