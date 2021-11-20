簡伯儀 ｜特斯拉穩居龍頭 電動車題材看好

國泰證期顧問處協理簡伯儀

經濟數據分析：

近期通膨持續壟罩各國，美、中兩國上個月的CPI、PPI均分別創下近期新高，在台灣，近期是否通膨問題也浮上檯面，央行總裁表示，國內除國際油價大漲的因素外，基本上美國這次通膨持續升溫，情況比較特殊，主要受到全球塞港嚴重及產業供應鏈出現問題，雖然預料到明年第一季還會維持續高，之後就會慢慢降下來。

觀察國內物價上漲，主要是17項民生物資為主，扣除之後的核心CPI年增率穩定在1.26％的水準，並且也認為「物價溫和上漲是健康的」，這樣廠商才能有獲利，也才能為員工加薪，進而創造民間消費力，提振內需。

大陸統計局也表示隨著限制經濟成長的短期減弱（疫情、汛情），經濟恢復情況逐步顯現。

10月主要生產和需求主要指標多數有所回升，且觀察近期大陸相關原物料的走勢也可以發現，相關塑化、鋼品相關價格也出現回落，未來美、中的通膨數字若未再攀高，以目前的股市仍是可以接受。

盤勢分析：

周五高點距離7月15日的新高點18,034點只剩下48點，櫃買市場表現更強勢，已經突破7月27日的高點225.05點，再創波段新高，顯示中小股仍有不錯表現，但櫃買市場量能無法補量，觀察資金動能，9月M1B年增率下滑至14.96％、M2年增率上揚至8.69％，M1B年增率下降主要因活期存款成長減緩所致，M2年增率上升則是外資淨匯入，不過M1B與M2剪刀腳持續收斂6.27％（8月6.95％、7月7.97％），為今年新低，展望10月M1B、M2剪刀腳若無法開口擃大，後續資金動能趨緩跡象明顯，對於盤勢續漲力道將不足。

美元近期受到通膨升溫下，指數出現反彈，亞幣也回測月線，不過台幣今年以來對美元仍升值2.49％，讓新台幣對日圓及歐元交叉匯率各創下逾23年及逾19年半新高，預期台幣維持強勢，資金面仍偏多。

外資近期在現貨市場出現買超，期貨未平倉空單近期出現減少，本土投信在集中持續加碼，雖然政府基金在指數走強之際出現減碼，但整體法人心態偏向正向，隨著指數反彈，融資餘額近期出現增加跡象，融券也出現增加，資券同增對於盤勢維持正面，雖然技術指標目前位在超買區，但5日線仍未跌破，指標有機會維持高檔鈍化，短線盤面仍為多方掌控，逢低仍可以偏多。

選股方向：

受到近期美國上市電動車三雄市值持續攀高，特斯拉穩居龍頭，加上Rivian與Lucid市值迅速攀升，躍居全球第三與第六大，相關電動車整體成長動能無虞，具備基本面，相關個股可以逢低偏多操作。

馬來西亞多數晶圓廠在10月末，勞動力已恢復至100％，亞洲被壓抑的伺服器出貨需求正在釋放，另車市方面，全球汽車生產也開始逐步復甦，福斯表示，已看到晶片短缺最嚴重的情況，現在晶片供應狀況改善，希望未來幾個月能持續增加。

加權指數日線圖

延伸閱讀

簡伯儀 ｜投機行情夯，題材股輪番表現

簡伯儀 ｜資金仍寬鬆 題材、業績股輪動表現

簡伯儀 ｜本土資金相挺 題材股輪番上陣

簡伯儀 ｜高檔震盪、位階低、題材股輪番表現