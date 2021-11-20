阮慕驊｜3流程 提前掌握換股時機

去年5月，多數投資人尚處在疫情威脅、股市重挫的擔憂中，主持《財經一路發》、《Today財知道》等節目的財經專家阮慕驊，早就「錢進」電商、晶圓代工等科技成長股，而且還不斷加碼，使持股部位快速增加到8成以上，不到1年的時間，整體組合的獲利翻倍，其中重壓的富邦媒（8454）更讓他大賺逾3倍。

但是，在9月市場修正前，接受《Smart智富》月刊採訪的阮慕驊竟然透露，他不但將這波的獲利全數了結，甚至還轉進本業佳且具資產題材的傳產價值股，而且還將總持股部位降低為5成，因而從9月中股市震盪走跌以來，他的持股組合還維持住正報酬。

「長期在股市裡，最好的投資就是要能賺到獲利、守住獲利，還要能順勢轉換和預先避開風險。」順應趨勢投資法，不單是阮慕驊長年投入股市所體悟到的心法，更讓他在近5年從股市提款至少3,000萬元。

但是要如何抓對趨勢？而時間接近年終，面對從高點下跌、經濟前景不明的市場，又要如何操作？阮慕驊的研判指標與因應原則如下：

流程1》從國際總經指標研判景氣方向

阮慕驊長期觀察後發現，全球經濟與股市的走勢，主要受到美國、中國、日本，以及歐洲等4大經濟體的影響，尤其以美國的表現最動見觀瞻，往往會引導各國的政策方向與國際資金走向。因此，他至少每個月都會更新最新公布的各項經濟數據，以研判趨勢變化，例如採購經理人指數、美國密西根大學消費者信心指數、消費者物價指數、就業與失業數字、GDP等指標都在他觀察清單中。

可是，每個指標的數值都在變化，阮慕驊就會進一步判讀，例如：各項指標的基期位置，月增率、年增率的升或降，以及升降的速度和幅度；各項指標對總體面、股市的影響強弱度，指標相互之間的關聯性與可預測性等，以能較精準地推估未來可能的發展，以確立市場的趨勢方向。

流程2》從法人資金流向擬定投資策略

當一個國家或市場的總經指標，反映出其經濟和景氣發展的階段時，例如：在擴張期、緊縮期或通膨期時，就會看到政府透過貨幣政策來引導市場資金的走向。因此，阮慕驊會觀察主要法人在各類資產的配置比重、主要持股的類型等，做為他中長期投資策略的參考。舉例來說，景氣擴張、市場走升時，通常股票部位占比較高；反之，市場修正或出現不如預期的變化時，持股就會降低、現金部位就會提高。

而布局的股票屬性，當市場走強時，會偏好成長型、貝他值高的標的；反之，當市場轉弱時，就會轉進具防禦性的價值型、貝他值低的標的。

對於市場短期的走勢，阮慕驊會參考自製的「股市溫度計」，它是將美元指數、美國10年期公債殖利率、恐慌指數（VIX）和股價均線等以不同權重計分，以判斷市場的冷熱和波動程度，不但可以適時加減碼，甚至還可以抓到市場轉折點。

雖然阮慕驊的股市溫度計的數據以美國為主，不過，他認為，台股短期表現與美股的連動性高，因此股市溫度計也是同步研判台股走勢的領先指標。除了股市溫度計之外，他還會透過三大法人的買賣超、期貨多空單，以及乖離率等指標，來設定投資與操作策略。

流程3》在主流產業中挑選優質標的

既然法人會順應總經與政策趨勢，則其布局的資產，通常就成為市場的主流，也是阮慕驊關注的首選。

以股票為例，依他長年的經驗，法人偏好標的：1.受惠於總經與政策的族群；2.產業進入景氣旺季或成長期；3.新趨勢產業供應鏈；4.新事件或新議題的受惠者；5.營收╱獲利不斷創新高的公司等。

而在主流產業或類股中，阮慕驊對於個股的挑選，最重視毛利率、營業利益率與淨利率。長期對上述指標做質量化分析，讓阮慕驊每次都能抓對長期趨勢，正確做好中短期的布局與操作。

文/授權轉載自Smart 作者/劉萍

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