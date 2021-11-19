廖繼弘｜年底作帳行情，多頭蓄勢挑戰高點

康和證券投資總監廖繼弘

台股10月下旬反彈至萬七關卡附近，由於季線仍走低下引，陷入萬七關卡上下震盪走勢，11月上旬在美費城半導體指數創新高帶動下，轉強向上突破由18,034高點和17,633高點連結中期下降線壓力，周RSI和9周KD值都轉折交叉向上，9月D值又上升至80以上，季線轉為上揚，和月線呈現黃金交叉助漲，中期走勢明顯轉強，年底作帳行情漸開始熱身。

年底的作帳行情一般是指集團作帳和投信法人作帳，就是集團大股東或法人，為了美化帳面數字，會在年底前釋放利多消息，如明年營運展望成長和各種題材，來拉抬股價，讓持股的淨值能夠在年底達到最大化，提升操作績效，如果整體國際金融大環境（如經濟成長、資金情勢、企業獲利和國際股市表現等）是有利的，台股在11月至12月份出現年底作帳行情機會大，而年底作帳行情也常銜接至元月效應行情，出現作帳和作夢行情。

觀察2011年至2020年這10年來的11月及12月行情表現，11月上漲和下跌的機率為50％，但12月只有2018年12月是下跌，2019年和2020年這兩年的11月及12月都是上漲，2020年由於9月KD值在80以上高檔強勢鈍化，11月和12月分別大漲1,176.55點及1,009.64點，漲幅分別達9.38％及7.36％，幾乎以年度最高點收盤，年底作帳現象相檔明顯。

過去專欄曾提及，台股過去的9月KD值出現較長時間高檔強勢鈍化後，大盤即便因中長期漲多拉回進行中期調整，但中期整理後，大都會反彈再突破前波高點或近高點的；台股9月KD值從2020年的10月開始攀升至80以上，一直在80以上檔鈍化至今年9月份，高檔鈍化時間長達12個月，中長期漲勢相當強勁。

雖然大盤在10月份拉回測試12月均線（年線）支撐，9月KD值出現高檔略交叉向下、周RSI及9周KD值都交叉向下跌落50以下轉弱現象，但大盤力守年線支撐，月K線留長下影線抽腳反彈，年線仍維持上揚助漲，9月K值跌落80以下，但9月D值一直守在80以上，顯示大盤只是中長期轉弱調整，中長多格局不變。

觀察指數從18,034高點拉回修正情況，除守住年線反彈外，大盤的12月RSI只拉回至69.28即反彈向上，9月K值跌落80以下，但只修正至76.36即又向上，11月再度上升至80以上，9月KD值也出現開口收斂現象，呈現強勢的調整走勢，依強勢慣性來看，只要月指標表現非常強勢且呈現強勢調整，那大盤再攻前波高點的機率高。

大盤月線和季線之前呈現黃金交叉是在6月15日，當時指數由17,371點小漲至17,417點，隨後回測月線後反彈向上，一路震盪攻堅至7月15日的18,034點歷史高點，如以月線和季線黃金交叉後的歷史走勢來看，後市仍有高點可期，不過如電子權值股漲勢溫和，則大盤以緩步震盪攻堅挑戰18,034高點可能性大。

聯準會宣布開始縮減購債，但因之前已不斷釋出縮表訊息，和市場充份溝通，因此對美股影響不大，美股短線拉回整理，主要是受到通膨明顯上升，10月CPI年增率高達6.2％，通膨率及核心通膨率雙雙創逾30年來最高，如通膨一路上揚，聯準會可能需要以更快的速度縮減購債或提前升息；不過聯準會主席鮑爾仍堅持通膨只是暫時性情況，並非勞動市場緊俏所致，而是供應鏈瓶頸和需求面所引發。如通膨未持續惡化，10年公債殖利率近期雖上升至1.6％以上，如未突破3月1.7742％高點繼續上升，引發資金由股轉債壓力，那美股年底可望持續走多。

美股四大指數目前都維持年線上揚，且9月KD值長時間高檔鈍化的中長多格局，短線創高點後漲多震盪及拉回調整，中期維持在月線上、9周KD值上升的多頭走勢，尤其費半指數再創新高，表現相當強勢，有利台股年底作帳行情加溫；台股中長多行情延續，中長期和中期調整後轉強，建議逢回選股作多，過去一般年底作帳行情到12月中旬後可能告一段落，2019年元月因疫情爆發而反轉大跌，但也可能和2020年12月行情一樣，年底作帳行情延續至元月效應行情，年底時再視國際金融情勢、秋冬疫情情況及美股走勢強弱等變數，進行持股調整。

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