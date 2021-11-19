郭憲政｜由美股看台股轉折

眾所皆知，美股的漲跌影響台股多空，了解美股的變化是投資人必要功課之一。本文試就美股三大指數及台股加權指數來做剖析。

1.道瓊指數: 8月16日K高35,625，9月20日K低33,613，高點向上0.382位36,401，向上0.618位置36,878。11月8日高點36,565已進入空抵區。

2.那斯達克指數: 9月7日K高15,403，10月4日K低14,181，高點向上0.382位置15,869，向上0.618位16,158。11月5日高點16,053已進入空抵區。

3.費半指數: 9月16日K高3484，10月12日K低3,165，高點向上0.382位置3,605，向上0.618位3,681。11月16日高點3,866已進入空抵區。

4.台股加權指數: 以週線觀之，7月9日當週K高18,008，成交量3.0兆元;7月16日當週K高18,034，成交量2.83兆元; 本週(迄11月18日)K高17,841，成交量僅1.56兆元。意味加權指數過高的話，量能也不足。當「價過，量未過」(量價背離)，後來都跌了一段。用日線觀察加權指數在7月13日開盤點17,931(成交量6,627億元)有一密集成交線的壓力，加權指數11月18日收盤17,841，意即加權指數即將碰觸大量區與密集成交線的壓力。

綜上所述，再參照月線趨勢轉折，11月份無論是美股、加權指數都是扣高。因為11月迄今已漲了853點，再加上加權指數下週逢費氏時間波8轉折。是否意味11月下半月回檔修正的機率大大提高了呢?無論是從「價」(空間)與「量」(量能不足)、時間波(時間)與趨勢轉折來看，我們認為美股與台股將慢慢由「多方控盤」轉為「空方控盤」的局面，建議投資人小心謹慎，逢高獲利了結或減碼以對，方為上策。

另外，近期市場大熱門「元宇宙」概念股首推(2498)宏達電。我們試就切割率來計算本波(2498)宏達電的「目標價」。以宏達電的週線來看，2014年5月19日K高180元，2020年3月13日K低25.4元，低點向上0.618位置120.9元，也就是說宏達電(中線)目標價有機會來到120元。投資人若看好元宇宙的商機發展與未來性，保守穩健的投資人宜耐心等待股價拉回到70元以下再行買進。(67元附近是宏達電的密集成交線)

文／啟發投顧分析師 郭憲政

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