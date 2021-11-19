黃勇文｜資金輪動快速 萬八指日可待

近期美股四大指數高檔橫盤震盪，皆創下近期新高，在美股續揚下，台股表現更令人刮目相看。台股基本面佳，資金行情不減，雖然美債殖利率持續上揚，但是幾乎沒有利空的消息影響股市，頂多是漲多拉回的型態；加上高價股領軍，造就台股有十多檔千金股，將在台積電(2330)擴廠投資效應，往上攻朝「萬八｣邁進，多頭趨勢未改變。

就在台股是上市櫃公司公布完第三季財報後，進入財報空窗期，且許多公布的企業級法說會釋出對外來樂觀的看待。年底作帳行情可稍作期待，當然市場總是最敏銳，資金的焦點開始往明年業績展望佳的潛力股，如低軌道衛星、元宇宙、以及電動車包含第三代半導體等熱門題材、加上連Apple都要開發出電動車，意味全球都往電動車方向走，發展性是值得期待。

上周台股收盤在17,500點左右，這周持續往萬八攻堅。外資近期擴大買超之下，19日盤中最高漲到17,986點，距離歷史高檔不到百點。整體盤面，上週有提示大家以驚驚漲格局呈現，類股輪動快速，多頭開始找尋業績成長股以及盤整許久尚未發動的股票，或是就是未來飆股的代表。隨著疫情開始慢慢舒緩，加上半導體由於疫情前生產放緩，開放後出現供不應求的訂單需求，造成全球半導體擴廠的需求，許多相關設備廠商的營運成長動能，是未來選股的方向。

綜合以上，當產業趨勢往上時，大股東、主力都將持股抱緊，而多頭也會有結束的時候，可以由大股東申報轉讓持股時，可以適時知道大資金的轉讓，雖然有時股價尚未有大幅的變動，此時最好隨著大資金的操作，否則股票抱上又抱下，只是紙上富貴，最重要是獲利了結，才是正確的操作法則。

文/資深分析師黃勇文

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