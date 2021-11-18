莊佳螢｜基本面佳帶動台股指數創波段

美股周三普遍回檔，道瓊工業下跌211.17點，那斯達克下跌52.28點，費城半導體下跌27.95點，亞股今日也普遍收黑，日本、韓國、香港跟上海股市都是下跌收黑，但是台股今天逆勢上漲收高，台積電跟聯發科兩大龍頭指標都上漲作收，金融股連續兩天大漲、面板股也吸引買盤進駐，加權指數上漲 77 點，收在全場最高 17,841 點，成交量 3,946 億元

國際股市的弱勢更顯得台股一枝獨秀，今天加權指數上漲到4 個月新高，距離歷史高點18,034點只剩下不到兩百點距離，技術面觀察，日K線台股連收5根紅K，代表逢回就有買盤介入買進，多頭趨勢相當明確，而均線呈現多頭排列，自季線翻揚後，吸引外資法人強力回補股票，觀察籌碼變化，外資回頭買超 101.65 億元已經是連五買，投信反手賣超 9.96 億元，終結連 4 買，自營商買超 5.49 億元。三大法人合計買超 97.22 億元，不管是籌碼面或是技術面都是有利多方。

先前提過，以基本面來觀察台股仍有上漲空間，如果漲到兩萬點也不用太驚訝，而台股上市櫃公司第三季財報公告完畢，第三季稅後盈餘達 1.18 兆元，累計前三季稅後盈餘 3.22 兆元，同創歷史新高，展望全年獲利有機會突破 4 兆元大關，締造台股新紀錄。上市櫃公司獲利終究會反映在股市，統計台積電等 125 家公司第三季獲利創歷史新高，以這樣的獲利來看，台股明年的股息殖利率可能創歷史新高。所以這兩年外資賣錯了，真的賣錯了，我們一直強調現在內資重要性不亞於外資，甚至內資也有機會軋空外資，當股價上漲，外資這兩年賣了一兆的台股，勢必會被迫重新回補，外資已經連買五天，預計年底前外資仍會繼續買下去，投資朋友可以持續偏多操作，把握年底前的這一段作帳行情。

啟發投顧分析師 莊佳螢

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