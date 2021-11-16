航空雙雄能否複製貨櫃三雄之路?專家揭密

台股盤面上最強勢的股票，莫過於這兩架噴射機–華航（2610）與長榮航（2618），從波段低點以來，這波分別狂飆上漲60%與62%，但是上半年還在虧錢的航空業，為何能這樣飆漲，筆者認為全因為明年將迎來「全世界報復性出國旅遊潮」！

自從國內7/27降級以來，國內旅遊的熱度急速升溫，週末以及連續假期都把主要景點擠得水洩不通，解封概念旅遊股也曾有一波上漲行情。現在，隨著台灣的新冠肺炎疫苗充足，全世界一個月能生產高達15億劑疫苗，到年底已經可以滿足全世界的成年人口完整接種，所以明年航空旅遊業，可以說是欣欣向榮！

不只國內的航空股大漲，世界最大美國飛機製造商波音，股價單日飆漲超過5%，波段也上漲12%之多，波音在杜拜航空展上大啖新貨機訂單，該公司高層形容目前全球貨機市場是非常火熱，運價持續走高，代表全球航空業都已經在慢慢復甦當中，努力回到疫情前的水準。

但是，航空雙雄能像貨櫃三雄長榮（2603）、陽明（2609）、萬海（2615）一樣飆漲十幾倍嗎？筆者認為目前難度很高，除非空運價能漲得非常誇張，否則按照疫情前的財報數據，長榮航在2015年到2019年的年均EPS為1.25元，以今日收盤價28元來算，本益比已經高達22.4倍，必須要有爆發性的成長，才能像今年的貨櫃航運飆漲，但是因疫情而漲運價的大利多已經要慢慢退去，航空運價難重演今年海運運價的瘋狂飆漲，最好的情境就是漲到合理的股價位置。

所以筆者認為航空業坐擁雙題材，貨機、客機在全球疫苗覆蓋率提升下，以及明年全球邊境解封的旅遊預期，還有噴出創高的可能，但操作上同時也要居高思危，用合理的本益比去看待，相關的旅遊產業鏈，筆者認為也可以同時留意，因為通常股價最飆的那一段，就是公司由虧轉盈、產業從谷底爬升的這一段，用同樣的觀念去找到下一個可能飆升的族群。

（摩爾投顧郭哲榮投資長）

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