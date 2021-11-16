莊佳螢｜技術面籌碼面基本面配合 台股多頭行情

美股昨晚漲跌幅度不大，不過台股多頭持續挺進向上，今天一度站上 17,700 點關卡，創近 4 個月來高點，貨櫃三雄再度獲得買盤，不過主流電子元宇宙今天休息及呈現類股輪動的格局，加權指數上漲 58 點收在 17,693 點，成交量 3,780 億元。

觀察籌碼面變化外資連三買，外資持續買超 77.02 億元，為連三買；投信同步買超 25.91 億元；自營商則賣超 12.86 億元。三大法人合計買超 89.99 億元。技術面與籌碼面持續維持多方格局，多頭走勢明顯尚未結束，就技術面來看，台股自季線翻揚向上之後，已經維持均線多頭排列六天，之前就提到，季線的翻揚非常重要，將會讓外資法人的買盤更加積極，而周KD自低檔黃金交叉後開口持續擴大，周K線已經連收6紅K，本周有很高機會連收第七根紅K，以中長線角度來看，台股將會挑戰兩萬點大關。

除看技術面外，基本面也是能夠支撐台股的關鍵因素，因為台積電是權重王，以台積電近期積極擴廠的速度，未來營收根獲利將有機會快速成長，而台積電股價突破600元之後走得相當穩，對照前幾次上上下下的整理，台積電這次股價有機會突破盤局，前波高點638元跟去年高點679元將有機會陸續突破，如果台積電能朝700元目標邁進，台股漲到兩萬點也不是不可能。

當然不是只看好台積電，只是現在未來的趨勢就是元宇宙，電動車，這些都跟晶片息息相關，需要大量的晶片，整個半導體產業將會火紅好幾年，這不是只有台積電會好，而是周邊相關供應鏈都會雨露均霑，尤其台灣又是全世界半導體重鎮，半導體技術領先全球，所以台股的多頭趨勢是有底氣的，是有基本面的，要對台股有信心，建議投資方向為第三代半導體相關，電動車概念股等。

啟發投顧分析師 莊佳螢

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