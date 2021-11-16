軋空秀熱映 行情上攻分2種 老手曝操作策略

先前提到原本在場外觀望的資金看到美股強勢，台股持續跟進，終於被軋到空手，相繼進場中。如今，台股已經越過今年8~9月高點，距離台股歷史高點18,034點已不到3%的空間；在年底之前，隨著法人與集團的年終作帳相繼啟動，指數挑戰前高的機率正在提升。短期支撐先看11/11日洗盤低點17,403點，只要多方能持續守穩，行情上攻就只有緩攻或急攻的差別。若是緩攻，權值股震盪，中小型股（特別是有集團加持者）將會獲得資金進駐，股性會變得活潑；至於若是急攻，權值股會先漲，拉開指數空間，接著再由中小型股表現。後續要密切觀察權值股的走向，這會影響到選股的先後順序，同時也會影響到行情的可操作性。

之前談到若以題材來看，從現在到明年以元宇宙、低軌衛星、電動車（含第三代半導體）等題材，最具市場共識。而若以產業來看，這些題材中由於都會用到大量的晶片，所以對於晶片的需求只增不減，兩者之間的交集就在IC設計產業，當中與元宇宙有關的IC設計股，如威盛、凌陽、驊訊、鈺創等先前皆出現一波大漲。

根據工研院資料顯示，今年全球IC設計業產值年增達24%，台灣IC設計業產值年增更達40.7%；而根據資策會MIC資料顯示，台灣IC設計業者的全球市占率已逾20%，僅次於美國。在毛利高，附加價值高的優勢下，IC設計股持續扮演著多方的人氣指標。

近日提及隨著高價股漲勢再起，投資人對於IC設計股關注程度正在攀升，繼股王電源管理IC的矽力-KY股價創高，突破五千大關後，股后伺服器遠端管理IC的信驊也跟進大漲，股價逼近三千大關。至於市值最大的IC設計股─聯發科，也在外資看好其前景，認為其WiFi技術具優勢，能夠打入元宇宙相關應用下，資金相繼進駐，股價也站上千元大關。而隸屬泛聯發科集團的晶心科、九暘、亞信等股價也跟進走高，至於同樣被市場納入為元宇宙概念，如USB4.0的創惟、安國、偉詮電，網通射頻的瑞昱、立積、宏觀等近日股價也加溫。

另外，多次提到低軌衛星的重要性，未來3年全球業者預估將投放超過4,000顆衛星，對於相關供應鏈營運有利，繼指標的昇達科大漲後，鴻海集團的台揚、建漢、乙盛-KY等也搭上此概念，股價相繼走高，值得進一步追蹤。

（摩爾投顧蔡正華分析師）

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