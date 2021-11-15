賴昇楷｜回升行情，關注電動車及IC設計族群

上週一（11/8）提醒「大盤月線、半年線、季線陸續翻揚，均線結構將對多頭更加有利，另櫃買指數率先衝過9月初高點，型態已經從空頭波扭轉為多頭波，加上美股、歐股頻頻改寫今年甚至歷史新高也會提供助漲力道，因此建議操作上別預設高點」。

今天大盤上漲116點，跟進櫃買指數突破9月初高點並且由空頭波扭轉為多頭波，但更加重要的是越過7月M頭頸線位置17,600點，正式進入歷史天價天量區進行解套動作。自今年7月大盤爆量形成M頭回檔至今，多頭曾於8月初、9月初兩度反攻皆以失敗收場，今天是大盤第三度挑戰頸線，估計本次突破歷史高點機率將遠遠高於前面兩次。

看好原因包括：（1）大盤7月M頭之套牢籌碼大多集中在航運族群，然而如今主流已是電子族群，所以實際解套壓力會比表面看上去來得輕；（2）大盤常態量漸漸攀升到到接近4,000億規模，櫃買指數也達1,000億以上規模，人氣回籠足以形成良性換手；（3）國際主要股市除了亞股當中的韓、港線形較弱之外，歐股上週五（11/12）德、英、法指數都創新高，美股漲多休息之後也再度轉強，全球股市瀰漫樂觀氛圍仍將提供台股助漲力道。綜合上述，台股即將改寫歷史新高「由反彈行情成為回升行情」之看法不變。

特斯拉（Tesla）第三季電動車出貨量及毛利率雙雙創新高紀錄、鴻華先進MIH電動車平台成立一年就推出三款電動車搶食ODM商機，加上全球電動車2021年預估銷量上看640萬輛，年增率近100%，電動車長線成長趨勢依舊看好。電池材料廠美琪瑪、康普、聚和，功率半導體包括二極體廠朋程、台半、德微，MOSFET廠富鼎、尼克森，以及布局第三代半導體腳步最快的漢磊、嘉晶，未來成長性看好。

IC設計族群不只有業績題材，Facebook更名為Meta後也獲元宇宙題材加持，可鎖定乙太網路IC廠亞信，10月營收1.5億再創新高，訂單已經排到明年，加上全球大企業透過人工智慧（AI）技術打造智慧工廠已成潮流，已經藉由工業用乙太網路卡進供應鏈，未來成長性佳。另高速傳輸IC同樣是元宇宙成型不可或缺的晶片，可關注創惟、安國、新唐等IC設計廠。

文/華冠投顧分析師賴昇楷

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