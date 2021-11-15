陶文看台股｜反彈逢高站在賣方

《陶文看台股》：周一（11/15）【易卦、天象】趨勢操作策略

【風地觀卦】反彈逢高站在賣方，策略不變。

陶文老師奇門天星開運小叮嚀：

根據《農民曆》記載，這是「三合吉星」照拂的日辰，這一天除了不宜「開光」，其餘諸事皆宜。

今日【奇門遁甲】上午時盤三吉門方位：

辰時：開門〜西北方，休門〜正北方，生門〜東北方。

巳時：開門〜東南方，休門〜正南方，生門〜西南方。

午時：開門〜正北方，休門〜東北方，生門〜正東方。

天星圖日辰吉凶：

金星釋放刑剋磁場，按理說這應該是個不吉利的日辰，不過由於土星扮演舒緩角色，讓這一天的事務依舊有機會以按部就班的方式落實。（【股市黃曆】作者：陶文）

天星圖投資訊息：

金星的磁場是正向的，天王星合相，水星與火星六合金星，這些正向磁場的延續，對於投資求財而言，機會財利依舊充沛。

不過還是需要留意市場心理面的變化，順市而為成為了理想的趨吉避凶。

昨日【股市黃曆】另類觀點回顧：

上週五台股大盤雖然以開高走高的模式發展，盤中更見到了17602高點，終場也以上漲65點作收，不過可惜的是，在上漲的紅K棒上頭留下了長達百餘點的上影線，大盤的壓力可見一斑。

【山地剝】的剝落卦象訊息，出現了，雖然並沒有失落與失望。

不過由於卦象中的多空架構有利於多方，因此盤勢還是亮麗收紅，雖然留下了百餘點的上影線。

也因此，卦象建議的逢高調節策略，整體來說是符合盤勢需求的。

今日【股市黃曆】另類觀點：

【風地觀卦】是這一天（11/15一）台股投資求財卦象。

這一卦說的是觀望與觀察，對於事務的執行而言，代表的是以隨緣的心情，順勢而為的策略落實。

對於投資求財而言，也是如此。

再以卦象中的多空架構角度觀察，發覺雖然卦象中的壓力十分明顯，不過指數的拉昇卻也十分有力。

繼續觀察，又發現卦象中的多空氣勢皆不明顯，因此這一天雖然屬於上漲的盤勢，卻與多空沒有關係。而反彈站在賣方的策略，今日依舊繼續適用。

吉利方位：東南方、西南方、東北方。

吉利顏色：芥末黃、黃色、紫色。

吉利數字：9、4、3、8。

（本文章純為個人研究觀點，並非任何勸誘或投資建議。）

◎轉貼文章，請註明出處和作者。感謝！

陶文未來學研究發展中心（https://futurology.com.tw/topic/理財運勢 ）

用最精準實用的易經論股營造財富，

用最簡單快速的風水布局牛轉乾坤！

陶文老師最新著作：2021牛年開運賺大錢

（本文章純為個人研究觀點，並非任何勸誘或投資建議。）

◎轉貼文章，請註明出處和作者。感謝！

陶文未來學研究發展中心（https://futurology.com.tw/topic/理財運勢 ）

用最精準實用的易經論股營造財富，用最簡單快速的風水布局扭轉乾坤！

陶文老師最新著作：2021牛年開運賺大錢

🎯工商時報IG新登場！搶先 [樂·讀] https://www.instagram.com/ctee.ig/

🎯加入工商時報Telegram頻道 https://t.me/ctee_telegram

🎯微股力達人-工商時報加關注

📱精選新聞不漏接!