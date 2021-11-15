陶文看台股｜ 11/14至11/19一週股市黃曆

《陶文看台股》：（11/15至11/19一週）【易卦、天象】趨勢操作策略

【澤山咸卦】高出低進，營造短線順勢財利。

在科技股與傳產股輪動的狀態下，上週台股周線以連6紅的方式作收，周線指數221點，量能也同步提昇。這是一種價漲量增的節奏與格局，市場鼓起的一股風潮，認為後市可為的投資人眉飛色舞。嚴格說起來也值得喜悅，因為花了6周的時間，終於突破了9月27日這一週的689點長黑。不過也有謹慎的聲音，那就是盤勢來需要觀察壓力測試是否安然通過，因此未來一週保守派認為宜務實買賣。透過易經卦象觀察的「另類觀察派」，比較認同後者，至於詳細解讀請繼續看下去。

時序進入11月第三周，節氣時序則是「亥月」。對於【山天大畜】年卦而言，這是個利多能量匯聚的時段，再加上月令能量對於指數的挹注十分明顯，因此陽曆11月，應該說農曆十月，投資市場的正向能量是值得肯定的，因此投資買賣的運作是樂觀的、正向的。再加上台股11月投資求財的卦象，占得了協和性濃厚的【水地比卦】，雖然卦象中的上漲元素並不理想，不過空方與多方的正向互動，卻讓這樣的卦象盤勢呈現一股下跌不易的能量。於是設妥區間，順勢而為，成為了這個時候宜造短線財利的理想趨吉避凶。

【澤山咸】是本周台股投資求財卦象。這是個十分敏感的卦象，對於事務的執行而言，象徵的是動輒得咎，因此需要步步為營，謹慎面對。有趣的是，對於本周投資求財而言，卻也是如此。再以卦象中的多空架構角度觀察，發覺雖然卦象中的空方壓力高過了市場的預期，不過卻沒有展現危害多方的惡意。因此就卦象的角度觀察本周盤勢，得到了一個值得參考的卦象訊息，那就是逢高還是調節為先，營造短線財利入袋的故事，而配套措施就是回檔承接。於是乎，高出低進，順勢而為，又成為了本周理想的趨吉避凶與旺財策略。

◎轉貼文章，請註明出處和作者。感謝！

陶文未來學研究發展中心（https://futurology.com.tw/topic/理財運勢 ）

用最精準實用的易經論股營造財富，用最簡單快速的風水布局扭轉乾坤！

陶文老師最新著作：2021牛年開運賺大錢

🎯工商時報IG新登場！搶先 [樂·讀] https://www.instagram.com/ctee.ig/

🎯加入工商時報Telegram頻道 https://t.me/ctee_telegram

🎯微股力達人-工商時報加關注

📱精選新聞不漏接!