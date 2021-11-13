朱晏民｜第四次工業革命 元宇宙叩門

凱基投顧董事長朱晏民

人類之所以成為地球主宰，在於人類能創造並相信「虛構的故事」。在尤瓦爾‧赫拉利《人類簡史》的這一觀點，在國家、法律、宗教、貨幣等成功敘事得到印證，而在21世紀20年代初這樣的敘事指向了「元宇宙」。

Facebook創辦人Mark Zuckerberg於10月底宣布將Facebook更名為Meta，全面展開各式應用後，元宇宙話題迅速爆紅，並在科技及資本圈引爆了元宇宙概念，許多科技巨擘也連袂宣布進軍元宇宙，諸如：NVIDIA已超前部署建立元宇宙的全球首個虛擬協作和模擬平台「Omniverse」，用以打造像是世界建築物的虛擬世界；AMD宣布接獲元宇宙客戶Meta的伺服器訂單用以打造元宇宙基礎設施：微軟宣布將於2022年上半年推出數位化身功能的新版Teams聊天與會議程式，能讓員工在其中開會。

什麼是元宇宙？元宇宙並不是網絡遊戲，但與遊戲類似的是，元宇宙是一個承載活動的虛擬世界。相較於遊戲所看重的娛樂性，元宇宙的重點更在於虛擬時空的體驗和人們在其中的社交與活動。但與遊戲類似的是，元宇宙也需要圖形顯示、成熟的顯示技術作為支撐，因此「算力」將是建構元宇宙最重要的基礎設施。而構成元宇宙所需的虛擬內容、區塊鏈網絡、人工智能技術等都離不開算力。

經歷了前三次工業革命後，第四次工業革命正在創造一個線下和線上的融合世界。這種融合發生在不同領域，製造、物流、金融、汽車、體育、醫療保健、教育、電子商務、食品和日常生活，現實世界和數字世界的互聯共通已是正在進行式。以線上虛擬購物為例，若消費者戴上VR眼鏡購物，即能夠在家進入到元宇宙商場，在家就能夠和工作人員交談，在家試衣，服裝的材質、觸感及上身效果，都能觸碰到，在家就能買到自己心儀的服裝。而其它領域也都可以複製如上的虛擬情境。

建構元宇宙的產業生態除了基礎設施要先行齊備之外，考驗則在於能否提供具沉浸感的成熟設備，以及更重要的內容環節，這需業界合力投入和探索，並且在底層、算法、終端、內容、應用打造的生態達到一定程度的整合之後才會達到一個引爆點，而這一個引爆點才是元宇宙的真正起點。

儘管元宇宙將會是5～10年後才會真正引爆的虛擬世界平台，惟建構元宇宙最重要的各項基礎設施卻是明年即會發生的商機，對台廠而言，可以掌握的最關鍵且最龐大的商機將是各項雲端／資料中心的加速建置，這涵蓋伺服器、BMC（伺服器遠端管理晶片）、高速傳輸IC、ABF載板、晶圓代工等。

除此，消費者進入元宇宙的重要入口很有可能是VR穿戴式裝置，因為VR的內容生態體系比較成熟，也較能夠提供沉浸式的內容，這對元宇宙來講是一個比較殺手級的應用形態。當然我們也認為VR不會是進入元宇宙的唯一入口，未來手機、VR、PC等將會共同組成多元化的接入與交互方式，其中手機一定是最方便的接入方式，體驗感更好的是VR眼鏡，視覺效果最好的則是PC。隨著智能終端廣泛的雲端化，將來勢必朝多端並進來開啟元宇宙的大門。

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