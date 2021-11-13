星座理財（11月15日～11月19日 ）

白羊座－留意消費 避開團購

先處理心情，再處理事情，尤其是職場上，慢一拍更容易掌握。財利運勢依舊需要謹慎以對，建議把生活擺放在營造事業價值上頭。團購之舉還是有必要規避。貴人磁場十分明顯的本周，廣結善緣的策略仍舊需要執行，而且是向上連結。投資求財，國際政策訊息值得密切掌握。

幸運物與色彩：琥珀與金黃色。

幸運數字：2、0、4、8及其組合。

金牛座－國際盤面 仔細關注

天王金牛，位於中段，繼續逆行。人云亦云，不但是投資求財的忌諱，更是職場執行事務時的禁忌。以專業的角度做事，即便未必盡如人意，卻可避開因為干擾而一事無成的窘況。金牛們容易獲得新的觀點和策略，從抱持學習的心開始。投資求財，國際盤依舊需要仔細關注。

幸運物與色彩：綠幽靈與白色。

幸運數字：8、4、7、1及其組合。

雙子座－職場抉擇 稍安勿躁

健康運依舊不理想。生活上的節奏可以加快，但情緒上的舒緩卻需要更多的空間。偏財運勢十分理想，商務買賣與業務行銷都值得努力。職場上的重要抉擇，稍安勿躁為宜。事業轉型是好事，但宜按部就班。投資求財，靈活運作，營造短線財利。

幸運物與色彩：葡萄石與芥末黃。

幸運數字：5、4、8、0及其組合。

巨蟹座－法人動向 作為依歸

貴人運勢十分明顯，並且就出現在自己身邊。單打獨鬥永遠不如合作，當合作的能量凸顯時，就該用心掌握。而正能量的延續就從抱持學習的心開始。轉變的能量也出現了，不但是事業的轉型，同時也是生活價值觀的蛻變，值得用心體會。投資求財，外資法人動向值得關注。

幸運物與色彩：瑪瑙與珍珠灰。

幸運數字：6、7、1、4及其組合。

獅子座－投資求財 設妥區間

工作運頗佳，運用自己覺得舒服的方式，再把此種舒適分享給周遭人互動。常說自己人好說話，其實不然，自己人在許多時候反而更需要謹慎以對。合作的機會出現了，雖然值得掌握，不過還是邀請專業朋友幫忙評估為宜。投資求財，區間策略繼續適用。

幸運物與色彩：木化石與棕紅色。

幸運數字：9、4、3、1及其組合。

處女座－買賣策略 就線論線

愛情運勢頗佳，有愛人的多愛一些，其餘雙女則有必要改變生活節奏與氛圍。沒事可以戴著口罩四處走走，生活的愉悅將會是雙女們趨吉避凶的首要功課。謹言慎行的建議依舊需要，要規避的就是說者無心，聽者有意。健康運需要多一分心思。投資求財，就線論線策略不變。

幸運物與色彩：虎眼石與黃色。

幸運數字：8、0、2、4及其組合。

天秤座－股市操作 多看少動

財利運勢並不理想的本周，謹慎理財是必要。不過家庭運勢理想，因此投資在家人或家庭是值得的。對於有意購買屋宅的人而言，這一周依舊值得進場賞屋。愛情運勢需要多一分體貼，不過如果將生活焦點擺放在工作上，則容易兩全其美。投資運勢並不理想，多看少動作。

幸運物與色彩：黑曜石與紅色。

幸運數字：3、4、7、8及其組合。

天蠍座－短線操盤 靈活運用 天蠍之月，逐步進入後段。水星天蠍和火星天蠍繼續會相，而天王星的衝剋也持續，對於天蠍座而言，這是宜務實過生活的一周。即便再熟悉的朋友，也需要多用心思，謹記忠言逆耳。貴人能量明顯，宜珍惜每一個出現在身邊的有緣人。投資求財，短線靈活運作策略不變。

幸運物與色彩：橄欖石與粉紅色。

幸運數字：6、4、9、0及其組合。

射手座－宜先賣紅 接著買黑

眼見為憑，許多時候的確如此，不過有時候卻需要多一分耐心，別急著為看到的景象編織故事。本周天星要提醒人馬座的是，凡事不宜預設立場，先入為主往往容易扼殺機會。財利運勢頗佳，商務買賣與業務行銷都值得努力。投資求財，先賣後買，買黑賣紅為宜。

幸運物與色彩：蛋白石與茶色。

幸運數字：8、1、2、6及其組合。

摩羯座－謹慎理財 聽專家言

金星山羊，逐步進入中段。冥王山羊，位於後段。如果避開情緒作祟，山羊們就是本周幸運星座的榜首。貴人能量十分活躍，疫情舒緩了，該參加的聚會，不宜輕易放棄。財利運勢不如預期，謹慎理財外，山羊們需要專家引導。投資求財方面，宜以市場氣氛為依歸，順市而為。

幸運物與色彩：石榴石與青色。

幸運數字：3、4、5、8及其組合。

水瓶座－電子類股 值得關注

土星寶瓶，位於前段。木星寶瓶，位於後段。由於這兩顆星曜的磁場並不理想，對於寶瓶座而言，這是個需要謹慎運作的一周。即便如此，趨吉避凶策略卻也十分簡單，就從慢半拍開始，許多事情不需要急著回應。投資求財，電子類股值得繼續關注。

幸運物與色彩：紫水晶與葡萄紫。

幸運數字：1、4、9、6及其組合。