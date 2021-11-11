莊佳螢｜台股大量整理無礙多頭趨勢

台積電公布營收10月營收1,345.39億元，受缺料干擾客戶拉貨，營收月減11.9％，年增12.8％，仍為歷史第四高；前10月營收1 兆2,837.65億元，年增17％。營收衰退讓昨晚的台積電ADR下跌超過2％，也影響今天的台股開盤，加上貨櫃三雄尾盤賣壓湧現，終場加權指數下跌107點，收在17,452點。

觀察法人資金變動情形，外資今天賣超70.71億元、投信賣超3.2億元、自營商同步賣超5.75億元，三大法人合計賣超79.62億元。三大法人同站賣方，聯手賣超79.62億，今天的拉回除了美股回檔跟台積電營收衰退外，加權指數成交值放大至4,000億元以上、為近3 個月來首見大量，也讓許多人擔心大量是不是有大戶在賣股票？但台股前波高點成交量有到6,000億元，4,000億元以上的成交量是溫和放大，籌碼仍相當穩定。

之前就提到，投信投顧公會理事長張錫的觀點相當值得參考，現在連金管會主委黃天牧都點名「永遠的多頭」的投信投顧公會理事長張錫持續看好台股。張錫10日表示，「通膨、QE縮表都不是風險、不用擔心」，台股2022年「目前沒看到太大風險」，反而有基本面強勁、外資回補、原物料價格跌落等三大利多。過去張錫屢次在低點提醒投資人台股已經超跌，事後的確都驗證張息的看法相當正確，這次也不例外，我們也認為以台股的基本面，兩萬點才是合理點數，當然這中間的過程會有漲漲跌跌，不過只要多頭趨勢不變，挑選具有成長性的概念股進場投資，比如說第三代半導體或是電動車概念股，還有最近很夯的元宇宙概念股等，都是可以積極進場標的，投資朋友好好把握第四季的多頭行情。

啟發投顧分析師 莊佳螢

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