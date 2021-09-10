陶文看台股｜營造短線區間財利

《陶文看台股》：周五（09/10）【易卦、天象】趨勢操作策略

【山雷頤卦】高出低進，順勢而為。

陶文老師奇門天星開運小叮嚀：

根據《農民曆》記載，雖然是「月德」、「天貴」和「六儀」三星匯聚的「大偷修日」，這一天還是審慎用事為宜。

今日【奇門遁甲】上午時盤三吉門方位：

辰時：開門〜東北方，休門〜正東方，生門〜東南方。

巳時：開門〜西北方，休門〜正北方，生門〜東北方。

午時：開門〜西北方，休門〜正北方，生門〜東北方。

天星圖日辰吉凶：

金星會相，冥王星刑剋，木星合相，這是個尷尬的日辰。

對於事務的執行而言，需要秉持謙虛圓融的方式值，就事論事的專業模式，這一天就免了。（【股市黃曆】作者：陶文）

天星圖投資訊息：

金星磁場尷尬，市場情緒也跟著起伏，而水星與太陽同時接受來自海王星的衝剋，對於投資求財而言，謹慎依舊是必要的態度。反彈逢高，依舊宜站在賣方。

昨日【股市黃曆】另類觀點回顧：

昨日台股大盤表現頗為爭氣，低盤開出，底部震盪之後，反彈至盤面上，然後繼續在盤面附近狹幅震盪，最後拉尾盤以小漲33點作收，量能再度出現萎縮。

【風天小畜】的小小醞釀的氣勢出現了。「逢低承接」的卦象訊息也獲得了市場的認同，才有機會翻揚，不過量能依舊不彰。

然而這些都在卦象訊息中，那就是「………再以卦象中的多空架構角度觀察，發覺這一卦的壓力頗大，不過依舊是個短現有利可圖的卦象………」以及「………由於機會磁場豐沛，因此這一天依舊有機會以低接的方式，營造短線機會財利………」收盤後檢視，果然如此。

這就是老祖先的智慧，試想瞬息萬變的股市趨勢都有機會預知一二，那麼有脈絡可循的人生又有何不可預測的呢！由此可知，這是門值得學習的學問。

今日【股市黃曆】另類觀點：

【山雷頤卦】是這一天（09/10五）台股投資求財卦象。

這一卦說的是變數，同時也訴說謙虛的心態，對於事務的執行而言，代表的是無須預設立場，該行則行，該只則止。

對於投資求財而言，也是如此。撲朔迷離的市場操作難度不低，且戰且走，反彈調節，回檔承接，這是個營造短線區間財利的機會時段。

再以卦象中的多空架構角度觀察，發覺主要氣勢依舊不在於多方，還是空方。

一種技術性操作的訊息出現在卦象中，是主力Hold住，還是螞蟻雄兵勇敢的作為，仔細觀察應該是前者。

於是乎，這個時候宜將理論擺兩旁，如何營造短線財利擺在中間，因此高出低進，順勢而為，再度成為值得參考的趨吉避凶。

吉利方位：正東方、東北方、正北方。

吉利顏色：翡翠綠、紫羅蘭紫、月光藍。

吉利數字：3、8、1、9。

（本文章純為個人研究觀點，並非任何勸誘或投資建議。）

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