爽花5倍券 散戶也能挖到3檔股票賺回來

經歷將近3個月的三級警戒，對實體店面經濟造成重大影響，為挽救奄奄一息的實體經濟，即使面臨Delta病毒來勢洶洶，行政院宣布5倍券照樣發放，民眾最快可以在10/8領取使用，主計處統計去年3倍券，對台灣整體GDP成長率貢獻0.4-0.75％，預計今年5倍券，加上各地方政府加碼、企業促銷優惠，至少可以貢獻GDP成長率0.7％以上，整體經濟成長率可望達到6％以上，在5倍券效益下，有那些類股族群會直接受惠？

去年3倍券主要適用範圍為實體店面如餐飲、夜市、市場、學費、補習班、百貨公司、書店等，今年的5倍券，因為有許多小店家有在使用電商平台銷售，國內電商平台願意配合商家免費上架、降低廣告費用等，政府這次適用範圍特別增加了國內電商平台的部分，整體上市、櫃公司中，有機會直接受惠的類股有電商、通路、餐廳與飯店。

這次新增國內電商平台的部分，雖然比較像輔助的角色，幫忙店家上架商品，但也有機會吸引民眾，引流到電商平台購物，有機會間接受惠，國內最大電商平台有富邦媒、網家，從成長性來看，富邦媒營收不斷向上，Q2毛利率、營益率、稅後淨利率與去年同期相比，都出現大幅度的成長，受惠於疫情，網路購物的使用率越來越高，富邦媒營收、獲利持續成長，雖然目前看來本益比偏高，不過股價是反應未來，只要公司不斷成長，股價就有想像空間，整體基本面佳，技術線型亦呈現多頭排列，KD指標來到相對低檔，預計股價會再1500-2000元區間震盪，建議可以在此區間內低買、高賣，區間操作。

通路的部分可能直接受惠的有燦坤、聯強、全國電、全家與統一超。從成長性來看，Q2毛利率、營益率、稅後純益率與去年同期相比持續成長的有燦坤、聯強與全國電，其中成長性最高的是燦坤，營益率成長199.73％、純益率成長477.3％，上半年每股盈餘2.02，獲利超過前四年個別全年獲利，轉型效益浮現，5倍券有望帶動民眾更換各種家電與消費性電子產品，營收、獲利可望持續成長，股價站在所有均線之上，多頭格局確認，短線上隨時有機會再創新高，值得投資人留意。

最後，5倍券直接受惠的上市櫃公司還有餐廳、飯店，餐廳受疫情影響的不確定性最高，本周新北市突然出現delta確診後，市長立刻宣布全面禁止內用，此外，現在餐廳內用還有人數限制，5倍券對營收貢獻有限，相對不看好。

而飯店業者部分，從獲利面來看，不管是去年、還是今年疫情爆發，只有晶華能維持獲利，三級警戒以來，飯店業者從沒有被限制營運過，因此10月份5倍券發放後，既使疫情再度爆發，晶華至少也不至於賠錢，如果疫情相對穩定，則可能出現報復性旅遊，晶華獲利有機會翻倍成長，目前股價隨大盤向下修正到140元附近，有明顯的支撐，KD指標已進入超賣區，可以觀察140元是否出現支撐或假跌破，則可考慮進場操作。

（本文作者為摩爾投顧分析師何基鼎）

※免責聲明：本文為作者觀點，不代表本網站立場，也非任何投資建議與參考，請自行審慎判斷評估風險。

（中時新聞網 吳美觀）

延伸閱讀

宅經濟、五倍券兩題材 14檔「同台較勁」

8月大敲自家股 10檔股票受注目

類比IC供不應求 這兩檔今年獲利拚倍增

狂！26歲買千萬北市新房 不靠爸關鍵曝

加碼20億紓困！導遊、司機等有萬元補貼