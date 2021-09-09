陶文看台股｜多空架構 短線低接

《陶文看台股》：周四（09/09）【易卦、天象】趨勢操作策略

【風天小畜】短線低接，營造機會財利。

陶文老師奇門天星開運小叮嚀：

根據《農民曆》記載，這是「月德吉星」職事的「天貴日」，這一天除了不宜開市外，其餘諸事皆宜。

今日【奇門遁甲】上午時盤三吉門方位：

辰時：開門〜東南方，休門〜正南方，生門〜西南方。

巳時：開門〜正北方，休門〜東北方，生門〜正東方。

午時：開門〜東北方，休門〜正東方，生門〜東南方。

天星圖日辰吉凶：

水星會相，土星合相，神秘點也是放正能量，這是個吉利的日辰。

對於事務的執行而言，順勢而為，是最為理想的策略。（【股市黃曆】作者：陶文）

天星圖投資訊息：

金星既刑剋冥王星，同時也合相處於逆行狀態的木星，對於投資求財而言，這不會是好現象。

不過由於水星與太陰星的相位頗佳，因此市場容易出現短線暖象。

對於投資求財而言，短線靈活將會是營造財利的佳策良方。

昨日【股市黃曆】另類觀點回顧：

昨日台股大盤開小黑後反彈是平面隨即下走， 終場雖然出現短線上的拉抬，不過指數依舊下跌了158點。收盤跌破17300點。

【風地觀卦】的觀望現象出現了。靜下心仔細觀察再思考如何繼續進行……。

大盤如卦象預期出現壓回走勢，從最好一盤的拉抬，不難看出主力能量。不過量能依舊不理想，然而投資求財依舊不悲觀。

今日【股市黃曆】另類觀點：

【風天小畜】是這一天（09/09四）台股投資求財卦象。

這一卦說的是小小儲蓄與醞釀，對於事務的執行而言，低調是值得參考的態度。

對於投資求財而言，雖然也是如此，不過在股市投資求財上頭，代表的是逢低承接。

再以卦象中的多空架構角度觀察，發覺這一卦的壓力頗大，不過依舊是個短線有利可圖的卦象。

由於機會磁場豐沛，因此這一天依舊有機會以低接的方式，營造短線機會財利。

吉利方位：西北方、東南方、西南方。

吉利顏色：白色、駝色。

吉利數字：6、1、5、2。

（本文章純為個人研究觀點，並非任何勸誘或投資建議。）

◎轉貼文章，請註明出處和作者。感謝！

陶文未來學研究發展中心（https://futurology.com.tw/topic/理財運勢 ）

用最精準實用的易經論股營造財富，

用最簡單快速的風水布局牛轉乾坤！

陶文老師最新著作：2021牛年開運賺大錢

（本文章純為個人研究觀點，並非任何勸誘或投資建議。）

◎轉貼文章，請註明出處和作者。感謝！

陶文未來學研究發展中心（https://futurology.com.tw/topic/理財運勢 ）

用最精準實用的易經論股營造財富，用最簡單快速的風水布局扭轉乾坤！

陶文老師最新著作：2021牛年開運賺大錢

🎯工商時報IG新登場！搶先 [樂·讀] https://www.instagram.com/ctee.ig/

🎯加入工商時報Telegram頻道 https://t.me/ctee_telegram

🎯微股力達人-工商時報加關注

📱精選新聞不漏接!