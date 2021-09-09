白易弘｜疫情干擾 但半導體股拉回可承接

週三(08日)下跌158.38點，收在17,270.49點，成交金額3,210.87億元。

外資賣超10.9 億元；投信賣超4.76億元；自營商賣超70.4億元，三大法人合計賣超86.03億元。

週三(08日)因Delta變種病毒疫情引發短線漲多獲利了結賣壓，聯電(2303)與台積電漲多後回測十日線，電子股短線陷入整理。隨著疫情再起，宅經濟概念股再度起飛，宅配通(2642)、嘉里大榮(2608)受惠買盤進駐，強攻漲停作收，先以跌深反彈視之。

技術面部分，加權指數週三(08)日前高附近打回第三根黑棒，量縮黑棒屬反彈拉回格局，預期未來一週醞釀回測17,000整數關卡，下半年產業景氣明確的半導體製造在回測月線守住後是另一次買點。整體主流仍在半導體製造類股。

選股方向，晶圓代工與ABF載板

聯電(2303)，公布今(2021)年8月營收為187.9億元，月增2.3%，年增26.6%，因晶圓代工產能供不應求和漲價效益帶動，單月營收連四月刷新歷史新高紀錄；累計今年前8月營收1,351.61億元，年增15.53%。

預估晶圓出貨量將季增1%~2%，平均售價(ASP)以美元計算將較上季成長6%，毛利率估計為34%~36%，產能利用率料維持在100%。

欣興(3037)，基板需求全面強勁，但供應吃緊，預計將帶動2021年第三季度收入。而且，更好定價環境以及持續的產品組合改進，預計將推動2021年第三季度的利率上升。此外，欣興(3037)與其客戶合作擴大產能到2023年，支持欣興(3037)中長期穩健的成長前景。

欣興(3037)目前手機應用占比約四成，第三季進入美系客戶新品拉貨旺季，法人認為，5G智慧型手機BT載板需求量大增，帶動公司HDI載板稼動率提升至八～九成，有助毛利率提升。且受惠AI應用、5G網路等相關設備布建需求，預計下半年ABF載板貢獻整體營收將超過四成。

今(09)日觀盤重點：

1.疫情擴散引發的賣壓是否減緩。

2.航運股能否止穩上攻。

3.台積電(2330)與聯電(2303)穩盤效果。

文/華冠投顧分析師白易弘

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