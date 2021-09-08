吳官隆｜結算遇上疫情疑慮 傳產有撐、電子弱勢

加權指數9/8週三是18,034以來第39天轉折，遇到疫情升級的擔憂與週結算所以震盪更加激烈，傳產股航運勉強支撐，也看到本週一、週二融資持續減少，研判很有機會把浮額清洗乾淨，然後週四、週五再來止穩。

本週九月第二週的結算，上週三收17,473到本週收17,270，加權一週區間跌203點，本週三加權收盤跌158點，日K棒又是縮量的黑棒；以及陸股上證在北京交易所的刺激後努力轉強，上證A股週三是3670點附近位置，創下七月底以來高點，一週上證指數大漲超過百點。

台的加權指數與櫃買指數，本週三都是連續三天的黑K棒。結算時上市還是弱勢，勉強是收縮量下跌的防守型態。真的想止穩並且努力的上攻，一定要看傳產的表現。航運、鋼鐵與其他傳產，要設法拉出一波走勢，來彌補當沖新制改變加權縮量的情況。雖然近期看似電子有一堆利多，好像MCU、半導體IC設計有亮點，但是漲多變數也慢慢產生，尤其半導體晶圓代工，連續釋放利多拉抬，但是短線消息也是已經疲乏，提防週四、週五短多，還是可能棄電子然後轉向傳產股。

技術面看加權指數，目前5日均線是17,406，週四、週五要設法往上才安全，否則就是仍然看弱勢。近期最大隱憂就是，成交量能跟18,000點以上相比是不足的。想要達成日均量超過5,000億元以上的攻擊型態，那麼週四必須還是要由航運、鋼鐵的領軍表態，讓很多套住的散戶喘息，才有機會有效換手，再搭配電子雙劍合璧；以及法人買盤的回流，希望降低法人做短線的比例，行情才會更穩定的朝向18,034去靠近。

週四重點觀察股票，航運：中櫃、陽明、長榮。鋼鐵：大成鋼、新光鋼、官田鋼。太陽能：國碩、聯合再生、元晶。

建議資金比重：電子30%、綠電30%、傳產40%。綠電看好太陽能，傳產看好航運、鋼鐵。

華冠投顧分析師吳官隆

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