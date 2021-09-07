Q4多頭指標看鋼鐵、半導體 16檔吸睛

Delta變種病毒升溫讓經濟復甦腳步放緩，美國勞工部最新公布的8月非農新增就業僅23.5萬人，較市場預期來得差。先前美國Fed主席鮑爾曾多次強調就業數據對於Fed何時進行縮減購債(Taper)動作很重要；如今不如預期的就業數據讓市場認為Fed採取行動的時間有機會略為調整，美股科技股大漲。本波台股在晶圓雙雄及金融股領漲下，目前已逼近今年8月高點17643點，後續一旦能夠越過並且站穩，則在月K線上將會出現越過前一個月高點的月級別日出線訊號。此訊號若能確立，今年10月底之前就有機會挑戰歷史高點18034點。

目前隨著時序進入9月，等於今年已經過了2/3，市場關注的焦點將由今年的營運表現逐漸轉移到明年營運展望上，明年的轉機性或成長性越來越重要，資金也循著這個邏輯進行轉移。以面板業為例，液晶面板報價在8月走跌後，市場預期9月跌勢更明顯，對此下游客戶自然不願意囤積高價面板庫存，需求順勢減弱，後續相關公司營運自然偏於保守。

故如面板的友達、群創、彩晶等，甚至是面板驅動IC的聯詠、敦泰、矽創、天鈺等，這一波皆沒有跟著大盤反彈，反而出現創波段新低的現象，這是籌碼鬆動的現象。

至於航運股也因今年股價基期已經偏高，特別是貨櫃三雄的長榮、陽明、萬海等，由於今年第2季已經漲過一大段，加上市場預期貨櫃三雄明年營運成長幅度有限，對於資金的吸引力也下降，當然不易有人在短期內點火拉抬，進而股價也陷入整理。

一般而言，由於股價往往領先反應，市場通常在每年8~9月起，對於一些今年營運見頂，明年成長幅度恐放緩，甚至出現衰退的公司，通常已不會輕易買單，即便今年業績再好，股價常是不漲反跌(如面板供應鏈)，或是進入橫盤整理(如貨櫃航運)，投資人若是持有這類探底的股票，要調整持股才能增加資金運用效率。

這裡要開始留意的是今年業績平平或見底，明年營運可望復甦，或是出現明顯成長的公司，通常這一類公司在前一年的9月起就會有中長線買盤逐步進場，布局明年的轉機性或成長性，當中如全球晶圓代工產能吃緊，台積電、聯電、世界先進等持續調漲代工價格，這對於以晶圓價格計算權利金收入的矽智財IP股營運有利，如力旺、M31、智原、創意、愛普等可追蹤。至於半導體材料的崇越、中華化，封測的日月光、菱生、華泰、矽格、南茂等，隨著晶圓代工仍熱，營運也持續加溫。至於國際鋼市供給吃緊，全球鋼價看漲，中鋼預計9月中旬開出的10月和第四季內銷盤價看漲，以中鋼為首的鋼鐵股，也可列入追蹤。

（摩爾證券投顧分析師蔡正華）

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