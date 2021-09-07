外資史上最大回補台股潮來了 專家揭關鍵

專家透露台股關鍵 外資史上最大回補潮將啟動

美國8月非農就業數據跌破市場眼鏡後，美元指數持續往下拉回，而台幣連日大升，國際熱錢持續進場湧入。台股雖然近期震盪，但是有一個趨勢沒有改變，就是外資持續買超挺台股。

筆者統計從2000年以來的數據，外資從未連續兩年賣超過台股，例如外資在2008年賣超4700億元，2009年就買回4801億元，同樣2011年與2018年賣超後，外資都在隔年就回補。前年2019年外資買超2441億元，指數飆漲2269點，漲幅達23.3%，而去年2020年新冠肺炎爆發，2020年外資大賣超5394億元之下，指數還飆漲2735點，續漲22.8%。

今年2021年至今，指數雖然續漲2800多點，外資仍繼續賣超4527億元，若外資能不打破慣性，能維持從沒連續兩年賣超台股，那今年這賣超要全買回來，從9月到12月的這四個月時間，平均一個月外資要買超1132億元，看似不太可能發生。

但是台股從8/23以來，在這12個交易日的期間，外資就買超1279億元，是非常可觀的數字，所以不是完全不可能，若外資能扭轉今年的賣超，台股要突破前高18034點，然後在年底前再上攻2萬點，是有機會發生的事。

而要讓外資持續進場買台股的前提，就是美聯準會Fed能維持鴿派，延後縮減購債或放慢縮手步調，這樣美元指數滑落，台幣繼續強勢走升，那外資就會進場買台股。筆者在此專欄已多次強調Delta疫情的影響，也果真如此，疫情讓美國8月非農就業數與消費者信心指數皆創半年以上的新低，筆者相信會越來越多Fed鷹派官員，轉為鴿派或中立態度，將越有利於外資進場買台股。

對於個股來說，筆者認為半導體的強勢股聯電（2330），或面板跌深的友達（2409）、驅動IC的敦泰（3545），甚至是航運股的長榮（2603）和鋼鐵股的中鋼（2002）等等，都會是外資積極進場的族群，筆者認為可以偏多布局，因為就算外資沒能完全把4000多億元補回來，就算若能達成一半就好，平均一個月外資能買回500億元，也是幫助台股大漲創信高，然後年底上攻2萬點的。

（摩爾證券投顧投資長郭哲榮）

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