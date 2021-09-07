莊佳螢｜類股輪動 拉回為買點

美股昨晚休市，原本今天沒有美股干擾台股可以再度強攻，但是市場擔心疫情，由於幼兒園疫情擴大，資金轉往防疫概念股還有跌深的航運股，類股開始輪動，原本強勢的晶圓代工族群開始有短線資金獲利了結資金轉到之前跌深的貨櫃三雄跟鋼鐵等類股，還有許久不動的防疫概念股也表現還不錯，終場指數小跌 66 點，收在 17,428 點，暫時跌破5 日線，內外資持續對作，三大法人合計買超 24.34 億元。

觀察籌碼面變化，外資連續 3 個交易日買超，今天買進61.59 億元；投信則賣超 15.58 億元；自營商也續賣 21.57 億元，法人進出金額不大，但整體籌碼面仍是偏向多方，今天主要是受疫情影響，市場擔心疫情擴大讓台股像上次一樣崩跌，但歷史重演的機會不大，因為仔細想想台灣現在的疫苗覆蓋率已經超過4成以上，雖然面對的是變種病毒，但是在疫苗的保護下重症率跟致死率都大幅下降，加上大家防疫都很有經驗，這次的疫情對台股也只是短線影響，不太可能像上次一樣(台積電股價還跌到五百出頭)，如果再來一次，也不見得是壞事，因為又有便宜的好股票可以買，每次因為疫情快速下跌都是絕佳買點，歷史已經驗證無數次。

而且這一波的多頭走勢是由晶圓代工族群帶動，主流不會輕易改變。今天上漲的航運跟防疫股都是先前的主流族群，原則上還有籌碼的問題，所以雖然股價已經相對低，但是操作上以短線即可。有持股的投資朋友可以不用賣等待反彈，但是手上沒有的投資人還是要抓住主流族群，以半導體晶圓代工為主還有接下來要發表新機的蘋概股，這才是這一波的主流族群。

技術面來觀察台股今天回測季線支撐，晶圓雙雄都回測5日線，主流族群仍比大盤強勢多頭格局沒有改變，再加上外資最近期現貨翻多，籌碼面也明顯變好，影響外資最重要的是台幣，台股今日雖然拉回，但新台幣兌美元匯率又衝破 27.6 元關卡，盤中一度升值近 1 角仍為最強亞幣，主要就是外資匯入推升台幣匯價走強，今天為連續第 8 天升值，所以台股目前格局技術面跟籌碼面都是明顯站在多方，雖然因為疫情干擾指數有短線拉回現象，但是拉回仍要站在多方、逢低買進業績成長股布局。

啟發投顧分析師 莊佳螢

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