賴昇楷｜中小股轉弱 台股短線偏整理

上周四(9/2)大盤跌破五日均線，是8/23啟動強彈以來首見，通常強勢慣性改變代表短線即將轉為整理，雖然之後受益於美股那斯達克、標準普爾指數續創歷史新高以及台積電調漲晶圓代工價格獲得外資調高目標價帶動（高盛一舉調高至1,014元），大盤今天一度改寫反彈新高來到17,633點，但從盤中上市櫃合計漲家數遠遠少於跌家數等現象來看尚未改變前周四迄今的整理格局，尾盤並且由紅翻黑收跌21點，櫃買指數跟跌0.78%。

台股接連兩天靠著台積電、聯電、世界、矽統、日月光、環球晶等半導體股點火，電子類股佔大盤成交比重攀升至65%之上，大盤與櫃買指數成交量也得以連續高於月均量。然而美中不足的是台積電帶領大盤創高同時，其他類股卻是腳步踉蹌，就以今天為例，扣除台積電的加權指數幾乎全場都在盤下震盪，尤其本波反彈行情一直衝在前頭的櫃買指數更顯疲弱，據此可知內資大咖到了目前位置已經開始變得謹慎。

由於大盤在7月上旬17,600點～18,000點時動輒都是單日五、六千億的成交量，即使扣掉當沖占比仍有不小的解套賣壓，何況整波強彈由8/20低點16,248點直到今天高點17,633點足足漲了1,385點，獲利了結賣壓同樣不可小覷，加上「貨櫃三雄」當中長榮、陽明一個多月來的整理平台恐有失守之虞，須防一旦破線可能帶出航運族群停損賣壓出籠進而拖累大盤，因此建議目前在操作上控好持股成數並且儘勿追價，先等大盤「委張張數」降下來、K棒慣性再次轉強或者後續浮現「頭肩底」型態才來擴張部位。

文/華冠投顧分析師賴昇楷

※本資料由 華冠投顧提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。

🎯加入工商時報Telegram頻道 https://t.me/ctee_telegram

🎯微股力達人-工商時報加關注

📱精選新聞不漏接!