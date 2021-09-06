陶文看台股｜策略不變 順勢而為

《陶文看台股》：周一（09/06）【易卦、天象】趨勢操作策略

【山風蠱卦】高出低進，順勢而為，策略不變。

陶文老師奇門天星開運小叮嚀：

根據《農民曆》記載，這是「月德合吉星」職事的「六合日」，這一天諸事皆宜。

今日【奇門遁甲】上午時盤三吉門方位：

辰時：開門〜西北方，休門〜正北方，生門〜東北方。

巳時：開門〜正南方，休門〜西南方，生門〜正西方。

午時：開門〜西南方，休門〜正西方，生門〜西北方。

天星圖日辰吉凶：

木星衝剋的今天，按理說應該是不吉利的日辰，不過幸運的是，金星釋放了舒緩能量，對於吉利事務而言，依舊適宜順勢執行。（【股市黃曆】作者：陶文）

天星圖投資訊息：

金星的磁場是尷尬的，既得到木星的合相，又受到冥王星的刑剋影響，這一天的投資求財操作難度是可以想像的。

昨日【股市黃曆】另類觀點回顧：

上週五台股大盤開高走高，指數以上漲了197點作收。周線也收漲306點，雖然拉出連紅的第二根上揚周線，不過明顯看出漲勢趨弱的態勢。

【風雷益卦】的短線活絡果然出現了，再度凸顯日前的低接建議，短線財利如期入袋。

今日【股市黃曆】另類觀點：

【山風蠱卦】是這一天（09/06一）台股投資求財卦象。

這一卦說的雖然是腐敗，不過如果條件適宜，反而是一種絕處逢生的契機卦象。對於事務的執行而言，代表的是停下腳步檢視後再出發。

對於投資求財而言，也是如此。

再以卦象中的多空架構角度觀察，發覺高出低進的策略依舊管用，只因為在這一個卦象中的佔中要地為的，不是空方或是多方，而是買方和賣方，於是順勢調節納財獲利成為了主要策略，而回檔承接則是正向思維的代表。

吉利方位：東北方、正北方。

吉利顏色：黃色、藍色。

吉利數字：8、1、0、9。

（本文章純為個人研究觀點，並非任何勸誘或投資建議。）

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