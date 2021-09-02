莊佳螢｜短空長多 Q3作帳行情蓄勢待發

美股昨晚漲跌互見，科技股較為強勢，美股道瓊指數下跌 48.2 點，那斯達克上漲 50.15 點，費城半導體指數下跌 17.77 點，雖然那斯達克再創下新高，但台股今天受影響漲多拉回修正，主要是經濟數據有小非農之稱的 8 月 ADP 就業數據遠低於市場預期，美國 8 月 ADP 就業數據僅增長 37.4 萬，略高於 7 月表現，但低於市場預期的 61.3 萬，加上台股近期確實已經漲多，指標股聯電今天盤中在創下新高後，收盤拉回平盤留下上影線，資金開始輪動到之前跌深的貨櫃三雄，整體來說指數是技術性修正，而不是反轉的格局，投資朋友可以不用太過擔心。

其實小非農數據不如預期，不見得一件壞事，因為聯準會要縮減QE，已經是確定的事，重點在於市場擔心縮減的速度太快，造成股票市場資金流失，如果因為經濟數據不如預期，聯準會可能會放慢步調，這對股市來說是最好狀況，可以慢慢地降低聯準會減債的風險，接下來要關注的是，8月營收即將公布，我們樂觀看待，短線上有一些資金因為不想等待營收公布的風險，在今天先獲利了結造成賣壓比較重，但只要營收公布後不確定性消失，資金會再度回來買股。

9月是第三季最後一個月，加上還有蘋果新機發表，可以樂觀期待作帳行情，而且市場期待第四季傳統銷售旺季行情，統計 2010 年以來全球主要指數的表現，MSCI世界指數第四季平均上漲 4.16%，所以台股有機會再度挑戰萬八，今天台股的拉回，很多投資人覺得跌很多，但可觀察盤中沒什麼股票跌停，而且指數跌幅不到1%，技術面來看，今天指數短暫跌破季線，但10日線還在上揚，目前月均線正在逐漸扣低值，接下來月均線有機會翻多上揚，這樣就變成所有均線發散向上，多頭將會再次展開攻擊。

消息面部分，首批BNT疫苗抵台，預計年底前有900萬劑會陸續抵台，這對台灣是好事，對台股也是好事，疫情穩定有機會讓台股的內需市場再度恢復生氣，目前台灣的GDP主要來自於外銷的成長，如果內需消費可以跟上，那股市就更有上漲的空間，建議投資朋友可以留意蘋果概念股，汽車電子跟半導體相關概念股來佈局，這些股票將會成為第四季的主流。

啟發投顧分析師 莊佳螢

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