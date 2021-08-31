三大利多題材蓄勢待發 可期待九月行情

大盤反彈進入第七天，短短七天指數漲上千點，順利站上萬七關卡，昨晚的美股漲跌互見，道瓊工業下跌55.96點，那斯達克上漲136.39點，費城半導體上漲9.99點，科技股仍是強勢族群，今天是MSCI調降權重日，台股盤中順勢拉回整理，但是跌幅不深，而且盤中可以看到中小型股仍有蠻多紅盤，代表盤面買盤不弱，果然午盤過後，在指標股台積電的帶領下，指數一路開低走高。

盤中大部分人都認為，今天是MSCI尾盤權重調整，尾盤一定會有大單賣壓，但是如我們先前就說過，在指標股台積電調漲20%報價後，下半年的低點就是8月20日的16,248點，而且台積電將會補漲，只要外資開始回補台積電，指數就不會大跌，今天果然就驗證我們的看法。

今天的台積電尾盤25,240張大單拉抬，收盤上漲9元，也帶動台股加權指數收盤漲93.77點，觀察籌碼面變化，加權指數成交量放大至 3,353 億元，外資今天加碼買超台股 242.63 億元，為連續 3 個交易日買超；投信買超 1.02 億元；自營商買超 13.15 億元，三大法人合計買超 256.8 億元。量增價揚站穩季線，外資也回頭買股，多頭已經穩穩掌握發球權。

觀察技術面，今天不管是台積電或是加權指數 都是在盤中回測5日線完成，收盤收長紅K並且帶了長長下影線，而且順利守住季線支撐，加權指數連收三根紅K棒，屬於相當強勢的攻擊格局，之前在大盤下跌的時候即曾提示，美股領先創下新高，按照過去經驗，台股跟美股的位階差距過大時，就會有大行情出現，現在回過頭來看，又是如我們之前預期。

昨天的那斯達克再創新高，蘋果大漲3%，上週我們曾說接下來的重點是蘋果9月將要發表新機，這是多頭的可用題材，而今天盤面最強的就是蘋概股，台股今天逆勢大漲後，我們的看法持續，看好9月份行情，9月初當8月營收公布， 8月營收會非常好，因此綜合接下來觀察三個利多題材發酵，分別是8月營收公布、蘋果發表新機、加上五倍券推出帶動內需消費成長，可選擇蘋果相關概念股，還有台積電領軍的半導體概念股，9月底前指數有機會挑戰前高18,034點。

啟發投顧分析師 莊佳螢

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