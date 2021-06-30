陶文看台股｜空方繼續釋放善意

《陶文看台股》：周四（07/01）【易卦、天象】趨勢操作策略

【水地比卦】調節獲利，策略不變。

0701陶文老師日辰開運小叮嚀：

根據《農民曆》記載，這是個擁有諸多吉星照拂的「三合日」，因此這一天諸事皆宜。

今日【奇門遁甲】上午時盤三吉門方位：

辰時：開門〜東北方，休門〜正東方，生門〜東南方。

巳時：開門〜西南方，休門〜正西方，生門〜西北方。

午時：開門〜正東方，休門〜東南方，生門〜正南方。

天星圖日辰吉凶：金星釋放合相磁場的今天，再加上冥王星也展現吉利能量，這的確是個吉利的天星日辰。

唯需要提醒的，依舊是火星、天王星和土星的三刑會沖天象，對於事務的執行而言，循序漸進為宜。（【股市黃曆】作者：陶文）

天星圖投資訊息：

金星的磁場是吉利的，對於投資求財而言，也同樣會是有利可圖的。

太陽的合相逐步進入尾聲，因此順勢獲利的節奏與抉擇，將會是值得鼓勵的趨吉避凶。

昨日【股市黃曆】另類觀點回顧：

昨日台股大盤繼續前一日開高走低的氣勢，盤中和收盤都創造的歷史新高，果然如卦象所料。

【水風井卦】是個務實的卦象，也象徵辛苦有成。不過大盤卻表現積極與亮麗，而這些都在卦象的預料中，那就是「………再以卦象中的多空架構角度觀察，發覺這將會是個空翻多的卦象，有機會一反這幾天的沉悶盤勢，而指數有有機會創造近期的紀錄………」果然如卦象預測。

今日【股市黃曆】另類觀點：

【水地比卦】是這一天（07/01四）台股投資求財卦象。

這一卦說的是溫和、平靜，對於事務的執行而言，凸顯的是順勢而為。

對於投資求財而言，也是如此。

再以卦象中的多空架構角度觀察，發覺卦象中的多方氣勢並不理想，即便卦象中的空方繼續釋放善意，大盤的漲勢並不容易延續，而投資求財的策略上，也最好把這一天當成營造荷包內容的好日子。

吉利方位：正北方、正西方。

吉利顏色：藍色、白色。

吉利數字：1、6、7、8。

（本文章純為個人研究觀點，並非任何勸誘或投資建議。）

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