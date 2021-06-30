范振鴻｜海運再吸金大漲 電子族群仍有看頭

週三加權指數收漲157點，量能縮至5341億，雖然量縮，但量能仍大於月均量，持續正向解讀，昨天日線收十字，接下來短線高低點是關鍵，今天收盤收過昨天高點，可以先將昨天的量增視為短線換手成功，強勢觀察點續看6/29低點17,541點。

大盤創新高，KD重新拉進鈍化區，重新進入強多勢，那就不預設高點持續偏多操作，大方向17,023點不破，拉回都持續站買方，而融資大增的部分，就記得一個原則，融資只要處在獲利狀態，對多方就是正向解讀。大盤創高，6/29量能夠，低點17,541點不跌破最強，結構點續看6/21低點17,023點。

國際消息方面，盤中「傳」出中國有意跟進俄國提高鋼鐵出口稅率，並由中鋼高層證實，認為「中國未來是有機會課出口稅」，此舉將使國際鋼鐵供應更進一步失衡，因此對於鋼鐵、不銹鋼相關個股為正向利多，只是相關類股短線漲多，須注意追價風險。

族群方面，今天續為鋼鐵、航運的天下，不過鋼鐵在午盤傳出中國加稅新聞後部分個股如中鋼、中鴻等，陸續見到賣壓，是短線漲多賣壓，還是利多出盡，還需觀察，但不銹鋼與鋼鐵下游仍持續大漲，而航運反倒在午盤前後吸金，貨櫃三雄亮燈、散裝航運也出現資金湧入拉抬，電子股部分則是DRAM族群與被動元件，還有車用二極體三雄等，相對有族群性。

文/華冠投顧分析師范振鴻

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