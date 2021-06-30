吳官隆｜鋼鐵電子航運三方助攻創高

六月底週結算，上週三收17,307點到本週收17,755點，一週區間漲448點，台股本週三結算加權收盤大漲157點。美股週二收盤是34,292點，高檔溫和漲，費城半導體是收在3,348點，美科技股是強勢的上漲表現。本週亞股呈現盤整，陸股上證指數是3,588點，大陸A股比起上週是算平盤附近。

台股本週傳產用力吸金，週一到週三鋼鐵很強勢；航運週二殺尾盤，但是週一以及週三強勢；電子則是有車用電子與IC設計，與被動元件強勁演出。加權指數因為三方力量拉抬而創下歷史高點；可惜加權指數以及櫃買指數在週三都是上漲縮量，盤勢後面補量還是要看電子的表現，因為電子強勢演出，成交量才會更加有效的放大。

技術面看到加權短期均線都是上揚，有利後市，5日線是17,571點位置，拉回都不能破5日線才行，才會繼續做上攻，電子必須週四就來攻擊，觀察資金流動的程度如何，如果跟週三相同情況，那麼上攻量縮就是要注意波動。

週三的太陽能表現強勁，主要是多晶矽的部份，茂迪與其他廠商努力讓上游報價降低，造成台灣太陽能中游下游受益，週三包括茂迪、國碩、元晶等都是轉強上攻，週四上櫃的表現，太陽能會更重要。；它們已經整理太久，週四有機會延續強勢，整體電子產業次族群容易會上攻。

至於上週提醒被動元件委屈，本週全面上漲是好事情；以及上週五大漲一天後，本週陷入整理的光學鏡頭，醞釀週四轉強，有可能表態。

提醒週四重點觀察股票，1.太陽能：國碩、聯合再生、碩禾。2.被動元件：九豪、蜜望實、日電貿。3.光學：今國光、揚明光、玉晶光。

建議的資金比重是：純電子50%、綠電30%、傳產股20%。

華冠投顧分析師吳官隆

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