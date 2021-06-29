台股秒現17,713後假摔？老手曝2類還會漲

美債殖利率仍處於低位，市場靜待周五最新的非農就業報告，因就業報告數字將影響聯準會，接下來的貨幣政策，鷹派或是鴿派。科技股大漲，因美法官駁回反壟斷訴訟，臉書股價大漲4%，臉書叩關進入兆元俱樂部，那指、標普改寫歷史新高。

今（29）日台股一開盤立刻跳高，超過前波高點17,709點，來到17,713點，成交量放到大6,000億元，由航運及鋼鐵類股領攻，但是開盤不久後，漲多的個股受到賣壓調節，盤中高低點震盪約170點，隨後台股進入狹幅盤整。

台積電ADR上漲逾2%，帶動今日台積電的漲勢，終場上漲5元，收在595元。其他電子權值股，因蘋果股價表現佳，大立光

強彈逾 2%，聯電、台達電、國巨、矽力 – KY表現不錯，但富邦金及國泰金等金融股賣壓重。終場台股小漲 7.22 點，收在17,598.19 點，在多空激烈交戰下，成交值爆出巨量，高達5,927.41 億元。三大法人賣超142.71億元，其中自營商買超2.6億元，投信買超0.84億元，外資及陸資賣超146.15億元。

今日盤中的亮點依舊是航運股，長榮、萬海以及陽明開盤大漲，但盤中獲利賣壓湧現，漲幅縮小。鋼鐵股表現不俗，受惠於美國基礎建設與俄羅斯對鋼鐵、銅、鎳出口課臨時關稅至少15％，國際金屬行情及鋼市看漲，其中燁輝、聚亨、允強、春源、運錩、彰源、大國鋼等22檔鋼鐵類股盤中攻上亮燈漲停。

明日操盤策略，今天假突破17,709點，無功而返，只漲7.22點，又爆出近6千億巨量，短期陷入盤整，先蹲再跳，續勢再攻，注意拉回的布局，買主流股航運和鋼鐵，另外，電子股以蘋果概念股和電動車概電股為主軸，還有利基型半導體亦為卡位的對象，如晶豪科、威剛、威鋒電子等。切記追漲殺跌，要逢低布局，方是致勝之道。

（本文作者為摩爾投顧分析師黃冠華）

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（中時新聞網 名家專欄》文、分析師黃冠華、編輯、吳美觀）