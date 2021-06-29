葉良超︱美非農就業報告發布前 低接績優股

多項利多消息的樂觀氣氛環繞，支撐著美股持續維持於高檔。週一美股四大指數除了道瓊指數小跌作收之外，其餘三項全面上揚；道瓊工業指數終場下跌150點，以34,283點作收，跌幅0.44%。

上週四美國總統拜登與中間派系參議員們，就交通、電網、水利、路橋與其他基建項目之計劃達成協議。該計畫將持續八年時間，總投資金額約1.2兆美元，且預估可為美國至少創造數百萬個就業機會。民主黨參議院多數黨領袖舒默與眾議院議長佩洛西，雙雙表示贊同，期望7月份就該項法案進行表決。近期所發布的經濟數據大都呈現正面，加上多項利多消息挹注之下，未來可望支撐著美股持續的向上推升。

今日聚焦於新數據，美國6月諮商會消費者信心指數，前值為117.2，本次預期值119.0。自去年12月起至今，該數值一直維持著上升走勢，這意味著未來的經濟有持續走升的趨勢。該數據，是採樣5,000戶家庭，對當前與未來包括勞動有效性，商業條件等等的看法，所做出的調查。消費信心水準，通常與消費者支出有關連，依此可藉以推估未來的經濟趨勢。

接下來本週五，重磅數據非農就業報告即將發布，屆時勢必再次引發市場的劇烈波動，美國6月非農就業人口變動，前值55.9萬人，本次預期值69.5；投資人可在此之前，伺機逢低介入質優之標的。

依技術面觀之，美、台股，長線依然維持著緩步趨堅的多頭趨勢，可擇機進場，持續以多單為之，台股目前來到前高點附近，近日或有回測之機，屆時可伺機逢低再次的承接多單。

文/啟發投顧分析師葉良超

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