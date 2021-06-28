陶文看台股｜多空架構 後繼受阻 順勢而為

《陶文看台股》：周二（06/29）【易卦、天象】趨勢操作策略

【地風升卦】高出低進，順勢而為。

陶文老師日辰開運小叮嚀：

根據《農民曆》記載，天富星和天喜星照拂的今天，自然也就是諸事皆宜的日子。

今日【奇門遁甲】上午時盤三吉門方位：

辰時：開門〜正北方，休門〜東北方，生門〜正東方。

巳時：開門〜西南方，休門〜正西方，生門〜西北方。

午時：開門〜正西方，休門〜西北方，生門〜正北方。

天星圖日辰吉凶：

木星會相，日月合相，這是個吉利的日辰。只不過天星中的不協調磁場依舊，對於重要事務的執行與抉擇，還是謹慎為宜。（【股市黃曆】作者：陶文）

天星圖投資訊息：

金星逐步離開冥王星的衝剋範疇，對於投資求財而言，這是個好消息。太陽與木星的合相，雖然也逐步進入尾聲，不過天王星的合相才方興未艾，這是個短線有利可圖的日辰。

只不過由於水星與海王星的刑剋才剛剛啟動，市場的觀察不宜過於一廂情願，再加上三刑會沖天星現象，也透露出短線風險逐步顯露的訊息。

昨日【股市黃曆】另類觀點回顧：

昨日台股大盤再度上演驚驚漲的戲碼，看起來弱弱的盤勢依舊爭氣地拉出第四根紅棒，指數上漲了87點，離前波高點在咫尺，螞蟻雄兵果然厲害。【水山蹇卦】的進退維谷只表現了一點點，只因為卦象中的多方短線努力也獲得了肯定，低接的策略果然值得聚焦。

今日【股市黃曆】另類觀點：

【地風升卦】是這一天（06/29二）台股投資求財卦象。這一卦說的是上升，風從地下往上吹送，對於事務的執行而言，代表的是不急不徐，順風而起，順勢而為。

對於投資求財而言，同樣如此。再以卦象中的多空架構角度觀察，發覺這一卦的多方爭氣多了，不過由於後繼力道受到了阻礙，因此這一天最容易上演的應該就是利多不漲了。雖然卦象中的氣勢並不足以畏懼，不過從卦象中的氣數變卦看來，這一天比較容易見到的盤勢現象將會是回檔整理。而投資人的順勢而為，就在這個時候容易見到高點之後回檔整理，高出低進，順勢而為。

吉利方位：東南方、正東方。

吉利顏色：芥末綠、深綠色。

吉利數字：5、4、3、1。

（本文章純為個人研究觀點，並非任何勸誘或投資建議。）

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