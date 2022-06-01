航空、貨櫃、散裝誰優？專家這樣說

長期關注航運股的投資人會發現，今年不管船票或機票，經常出現利多跌、利空漲的異象，操作難度大幅提高。專家分析，航運股今年來遠較電子抗跌，導致反市場走勢頻繁發生，觀察航空與貨櫃、散裝海運等3大航運族群，航空雙雄與散裝輪EPS估將連2季季增，相較貨櫃3雄Q2僅與Q1持平，續航力略勝一籌。

萬寶投顧投資總監蔡明彰指出，整體航運股今年來小跌不到1％，績效比電子股好，因此航運股容易出現短線反市場心理走勢，也就是愈看好、高期待反而不漲，失去耐心殺一波後，卻突然反彈的微妙現象。

他先以航空雙雄為例，華航 、長榮航日前公告第1季財報，因航空業第1季通常不如第4季旺季，EPS各為0.52元及0.64元，季減逾5成，雖情況屬預料中，但法人卻帶頭砍殺，5月初修正近20％，後來國內疫情嚴重爆發，市場又認為，短時間不會跟進國外邊境解封，讓觀光股5月中旬再度急跌一波。

此時，航空及觀光的持股信心全面瓦解，沒想到本周一突然大漲，6檔觀光股拉到漲停，航空雙雄又復活，這個現象充分說明5月台股的主要基調是跌深反彈，電子股比航運股跌得深，所以漲幅較大，航運股又以航空雙雄5月上半月跌最深，所以月底急漲。

但隨時序進入6月，蔡明彰認為，情況將丕變，行情不再反映技術面跌幅，而是著重基本面第2季財報，考量多數電子股的第2季EPS，將較第1季季減，這種股票6月不要再追。

航空雙雄5月調漲兩岸貨運運價30％，如果油價不要再大漲，有機會第2季EPS季增，到第3季傳統旺季，加上台灣應會宣布邊境解封，將是連2個季度EPS季增，逢回宜找買點。

至於貨櫃海運部分，則傳出6月運價大漲，但貨櫃3雄周一股價下跌，市場持股信心恐動搖，宛如前一陣子航空雙雄的翻版，量縮盤整令人失望後，某天又會突然大漲。

蔡明彰指出，貨櫃3雄第2季EPS可望與第1季持平，今年旺季因上海6月1日全面解封而提前數周，產業景氣最旺落在7月中下旬，所以第3季EPS將季增。

散裝輪方面，海岬型運價5月曾大漲近90％，漲幅太大，近來急速修正，造成BDI指數上周修正20％，壓抑散裝輪股價，但第2季BDI仍較第1季漲10％，因而第2季EPS將季增，第3季是傳統旺季，因此散裝輪與航空雙雄類似，都具備連2季EPS季增的特性。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 李宗莉）

延伸閱讀

散裝航運景氣 裕民叫好

大咖盯 貨櫃三雄水手歡呼 率航運股出航

起風了？操盤手曝光航運股進出價位