華宏 強攻新世代顯示器材料

光學膜廠華宏（8240）27日股東會，會中通過去年財報和股利政策，每股擬配發2.5元股息。華宏表示，今年宅經濟紅利消退，不過公司積極拓展下世代顯示器材料，如PI材料、光學膠、量子點材料應用於Quantum Dot-OLED以及MicroLED、薄型化偏光板、柔性透明導電膜等材料開發及生產，期望透過新產品提升成長動能。

由於COVID-19疫情在去年持續延燒，宅經濟帶動光電材料需求熱絡，華宏歸屬於母公司的稅後淨利約為4.30億元、較前一年倍增，稅後每股盈餘4.39元，寫下近10年來的高點。華宏股東會通過去年財報和盈餘分配案，每股配發2.5元現金股利，盈餘發放率約56.95％。

展望2022年，華宏除了對現有產品的品質再提升，也積極的做好前瞻性布局，致力新技術的研發，並跨域與其他產業品牌合作。華宏表示，中國LCD面板產能市佔率近70％，許多國家紛紛退出LCD面板的生產並轉向發展下世代新技術，因此今年面板產業將會有不少創新產品出現。

華宏強調，因應產業脈動，公司持續的開發與優化各項光電材料，提高產品附加價值、爭取新技術代工訂單，擴大品牌廠對華宏的依賴度。同時密切注意客戶端的需求，共同配合開發客製化規格材料，例如電子標籤的功能膜、車載用的防爆膜、Mini LED顯示器等應用產品。同時也擴大布局新興產業提升自主性核心技術，包含5G、新能源汽車、高功率模組等。另外也與貿易商共同開拓日、韓、東協、印度等國家，提升海外營收。

華宏看好下世代顯示技術，包含QD-LCD、透明顯示器、Mini／Micro LED成為主要發展重點，持續投入新顯示技術關鍵材料的發展，如PI材料、光學膠、量子點材料應用於QD-OLED以及MicroLED、薄型化偏光板、柔性透明導電膜等材料開發及生產，期望透過新產品提升成長動能。

此外，機能材料及成型品方面也隨著全球環保、汽車智慧化及5G設備模組議題發燒。汽車零組件將朝向模組化、智慧化、電動化與輕量化趨勢發展，華宏預期輕量化、再回收、再利用等材料需求將逐漸提升，在汽車輕量化發展過程，未來車用材料的應用預期將逐漸推動碳纖維複合材料化，複合材料易於加工、性價比高且可回收使用，因此材料汰舊換新的轉型，將是另一個新的重點發展方向。