低稅負、限制少 汶萊成外資最強後盾

編按:「壯闊東協.台商雄起」論壇已於8月12日成功舉辦，對於與台商合作相當重視的汶萊，當天由貿易旅遊代表處經理親自與會，並針對本報彙整台資企業關心的雙邊經貿往來問題，說明答覆彙整如下，提供給有興趣的讀者參考：

汶萊當前的經濟形勢及其經濟發展趨勢

答：汶萊和平之國（Brunei Darussalam）擁有超過45萬名國民以及居民，地理位置優越，位處東南亞的心臟地帶，橫跨此地區的某幾條主要航線，且距主要城市僅僅一步之遙。

自1929年發現石油和天然氣以來，這兩大產業一直是汶萊經濟的主要貢獻者，佔汶萊逾半的GDP和出口額。然而，汶萊的非石油和天然氣產業亦保持強勁的增長，2020年第一季，因有汶萊首座芳烴和精煉廠生產的石油化工產品助攻，非石油和天然氣產業較前一年同期大幅成長了10.9％。

其他製造業活動（如食品和飲料製造業）在2020年第一季表現也可圈可點，商務服務（7.7％）、建築業（8.5％）和農、林、漁業（5.0％）亦都繳出漂亮的成績單。

汶萊目前正處於嶄新且令人振奮的經濟發展階段，我國將新的重點放在善加利用發展中的產業，並培育出優質且有持續性的就業機會。

汶萊政府致力於吸引外國投資，因此汶萊蘇丹暨元首陛下在紀念2016年新年之際宣布了重大改革，目標是透過設立「外國直接投資和下游產業委員會」（Foreign Direct Investment and Downstream Industry Committee）已達到增加汶萊經濟多樣性，期望能簡化FDI項目的批准流程，並為投資者提供聯繫窗口。

迄今為止，在食品、服務、石油下游和天然氣等各個領域共有20家FDI企業在汶萊營運中。

東協和中國大陸都是外資投資的熱點地區，汶萊具備什麼樣的優勢，能吸引外資投資？

答：汶萊為投資者打造有利於其事業成功的環境，主要專注以下幾點：

穩定性：汶萊是一個政治和經濟穩定的國家，對投資者和企業而言較易預測前景，使他們得以專注在營運與計畫其核心業務。此外，汶萊元（BND）與新加坡幣（SGD）掛鉤，新加坡貨幣具強勢及穩定等特質使得匯率起伏小，使得汶萊元也不易有大規模波動。另外，汶萊無重大自然災害的歷史，並且距該地區的颱風、地震和火山帶有極大距離。 綠意盎然的環境：汶萊以其卓越的生物多樣性聞名，總土地面積的58％受到「婆羅洲心臟計畫」（Heart of Borneo）保護。 優惠的稅收制度：汶萊擁有東南亞地區最優惠的稅收制度之一，免去了銷售、資本利得、製造業和個人所得稅。另外，汶萊的企業所得稅為18.5％，在本地區為數一數二低廉。 可靠的合夥企業：在汶萊註冊成立的公司可擁有100％的外資所有權，亦可選擇和本地的夥伴建立聯合投資，包括戰略發展資本基金（Strategic Development Capital，簡稱SDC）、與政府有合作關係的公司等。 全面的支持：外國投資計畫從啟動初期到批准後的整個生命周期，都會受到政府的支持與協助（即投資前期的準備及後期的照護）。

簡要介紹汶萊向外資提供的優惠投資政策

答：為吸引外資，汶萊提供廣泛的激勵措施，其中包括：

不須支付個人收入、銷售、資本利得和製造業等稅負 外國投資者可持有企業100％所有權，但也可以選擇與財政部的戰略發展資本基金（SDC）合作 汶萊對於想投資的外國企業沒有特別限制，歡迎尋找機會 針對外國投資計畫，汶萊安排與公用事業（電力、水、電信等）有合作且具有成本競爭力的工業用地 汶來政府提供FDI計畫快速批准管道，以確保能簡化批准流程 汶萊知識產權局（Brunei Intellectual Property Office）將提供知識財產權相關基礎架構和保護。

會給予前往汶萊的台商什麼樣的建議？

答：我們建議企業與汶萊經濟發展委員會（Brunei Economic Development Board，簡稱BEDB）聯絡，BEDB會與有潛力的投資者建立緊密的合作、了解他們的業務需求和期望，並且與其一起評估投資建議，也會與政府機構聯繫並促進必要的項目盡速批准。

BEDB也會提供有關當地投資環境、發展要求、法律法規、經商成本等特定資訊給投資者，且會指派給每個投資者專門的客戶經理，作為相關事宜的聯絡窗口。

汶萊是否有希望吸引的目標產業？

答：目前已安排戰略計畫，建立了五個優先投資族群，包括石油下游和天然氣、 餐飲、通信技術、旅遊以及服務五項產業。

簡述目前台商於汶萊的投資概況

答：Golden Corporation私人有限公司（以下簡稱GC）為一間來自台灣的高級綜合海鮮公司，其與從事蝦苗孵化場業務的Semaun海洋資源有限公司合作，一同在汶萊設立了營運總部。

GC是汶萊發展海鮮產業的先驅之一，投資額超過5,000萬汶萊元。

GC經營藍蝦的完整價值鏈，包括親蝦開發中心（broodstock development centre）、蝦苗孵化場、規模超過250公頃的成蝦養殖場以及三個加工中心，其中也包括位於Tutong的多功能海鮮加工中心，為汶萊國內首座配有全部現代技術的海鮮加工工廠。

除藍蝦之外，GC還投資了能夠在深海作業的漁船，使其可以捕撈高級的黃鰭金槍魚和巴鰹魚（Skipjacks），以及其他可以轉化為增值產品（例如魚糜）的海水魚。

汶萊有任何機制可以協助外國投資者解決當地遇到的的衝突和問題？

答：外資企業遇到衝突或爭議都將通過訴訟（基於汶萊普通法將通過法院）、仲裁和專家裁決。必須注意的是，所有衝突解決辦法都取決於合約中預先約定的內容。

是否有受到新冠肺炎疫情影響？

答：汶萊境內FDI企業的總體業務，並未大幅度受到新冠肺炎疫情影響。

其它有關汶萊經濟環境及投資政策的資訊，請參考：

汶萊外資行動暨支援中心（FDI Action & Support Centre）網站 www.invest.gov.bn

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