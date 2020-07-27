看見新東協 台商新南向的救援手

台資金融機構在新南向國家布局綿密，台資銀行在18個國家地區有226個分支機構及據點。

國泰金、富邦金分別於2007～2010年在越南成立壽險、產險公司。另有元大、凱基2家證券商，在印尼、新加坡、泰國、馬來西亞、越南、柬埔寨設有11個營業據點。

中華開發所屬於馬來西亞設有一家創投公司CDIB GLOBAL MARKETS LIMITED。台灣中小企銀、上海商銀在柬埔寨設有微型金融公司。

不受限於各國央行、財政部等金融監理機關准入的租賃業，在2020年東協台商一千大排名中，中租控股旗下的租賃公司有6家入榜；分別為泰國亞洲興業、中租盤銀，馬來西亞（CHAILEASE BERJAYA CREDIT SDN. BHD）、越南仲利租賃、中租柬埔寨、中租泰國保險經理等5家租賃公司，並於泰國設立中租保險經紀公司。

從銀行、保險、證券、租賃，新南向18國為台灣地區以外，台資金融據點密度最高的區域。

台資銀行 逐台商而居

台商由最早西進，隨著中國崛起，經營成本提升、優惠政策取消，再加上這兩年中美貿易戰火、香港反送中等諸多影響，反應靈敏、逐水草而居的台商，早已在新南向各地布局，台資銀行多半尾隨台商之後。儘管2014年我國金管會倡導金融業「打亞洲盃」，放寬人壽公司資金可用於海外金融公司併購、鼓勵本國金融業新南向，但受到各國金融監理規定差異與 限制，台商移動的同時，台資金融機構不一定都能到位。

越南 為台資銀行一級戰區

近年來越南為台資銀行一級戰區，是台資銀行在東協布局最深且廣的國家；包含子行、分行、支行與辦事處在內，近60個據點。經濟中心胡志明市一帶，聚集超過十家台資銀行設有子行、分行及辦事處。先馳得點、1992年設立的世越銀行

（國泰世華持股50%）、1996年兆豐銀行胡志明分行，2000年後進入的如中國信託、一銀、國泰世華、永豐、華銀等，近年陸續獲准設立分行的玉山、上海商銀在內（因越南央行凍結執照，目前仍有多家銀行為辦事處），大家都有不錯的表現。

由於越南為台商家數（估約5000～6000家）為新南向國家中最多，累積331.25億美元投資總額的台資企業，是台資銀行市場的基本盤。

跟著台商走的越南台資銀行，大多集中在胡志明市、同奈省、平陽省（台商70～80％集中在上述地區）。目前第一銀行、富邦在河內設有分行，中信、永豐、國泰世華、華銀、玉山等在河內設有辦事處。

進入印尼設點 准入門檻極高

目前台資銀行最多的地區分別為新加坡12 家、越南12家、菲律賓8家、柬埔寨5家（48 支行）。泰國、馬來西亞、印尼、印度等地由 於分行執照取得不易，目前僅有中信銀在印尼 有子行、印度有分行，兆豐在泰國設有子行， 中信銀投資泰國LHFG銀行36.5％股權、協同 經營，成立台商服務專區。

因印尼銀行准入門檻極高，近年來沒有台 資銀行獲得准入許可。印尼金融監理也與台 灣有別，以資本多寡分四級管理，藉由提高資 本適足性提升銀行體質；外資銀行派遣行員要 通過筆試、口試、還要審核專業適任性，較台 灣金融監理還要嚴格。台資銀行要直接服務當 地台商並不容易，許多大型貸款，多半就近由 台灣總行、或是由新加坡分行做盡職調查Due Diligence。

目前台資銀行僅有中國信託銀行早於1996 在印尼投資設立子行，共有12個營業單位。 台銀、一銀、上海商銀、國泰世華、台北富邦 等皆是在金管會推行打亞洲盃後，陸續申請設 置辦事處，無法經營金融業務。

菲律賓台資銀行 勤耕當地

受益於菲律賓金融管理規定開放，以及近年來台灣金管會打亞洲盃的政策，台資銀行在菲 律賓目前有合庫、一銀、華銀、彰銀、國泰世 華、兆豐等設有分行；元大儲蓄銀行在當地有 子行、兩個營業據點。中國信託銀行菲律賓子 行總行與分行加總有27個營業據點，菲律賓 台資銀行共計有36個營業據點。

由於菲律賓台商家數少、估計約600家，台資銀行當地台商業務相對限縮、占比約4成； 低於越南台資銀行台商業務占比6成以上。部份台資銀行分行人員才十名上下，多以參加當地聯貸業務來增加營收。有子行執照者的中信、元大兩家台資銀行，則可以開發當地個人 金融業務的台資銀行。

尤其是中信菲律賓子行由於紮根深，掌握當 地儲蓄與消費習性，個人信貸業務比重相對台 資銀行分行高出許多，個金獲利較企業融資為高、營收貢獻也多。

受限執照 泰國僅兩家台資銀行

泰國的台商家數與越南不相上下，大約也有5,000家之多，但由於分行執照取得不易（分行申設高達200億泰銖、逾台幣200億），目前僅有兆豐金控、受益於合併前的中國國際商業銀行早年在泰國設有子行，在泰國有五個營業據點；可以協同兆豐台灣總行以及在台分行與台商母公司往來的基礎），為泰國台商提供主要金流服務的台資銀行。

其二為中信金於2017年投資泰國LHFG銀行35.6%股權，成為該銀行最大股份。中信銀協同經營後、成立台商服務專區；大為加深中信金對當地台商的服務力度。目前國泰世華、輸出入銀行、中信銀在泰國設有辦事處，但是不得執行銀行業務；可提供相關投資訊息及金融需求媒合的功能。



柬埔寨無外匯管制 銀行紛搶灘

柬埔寨由於無外匯管制，金融需求隨著經濟開放、連年經濟成長6%以上，由於金融體系處於萌芽階段、放款利差大等因素；儘管台商家數不多，台資銀行先後搶進。目前在柬埔寨的台資銀行包括：一銀、合庫、兆豐、國泰世華柬埔寨子行、聯合銀行（玉山金控合併當地聯合銀行擁有70%股權，為玉山子行）。



另有台灣中小企銀、上海商銀在金邊設有財務金融公司，提供微型貸款。上海商銀成立辦事處及新安東京海上產險參股新安保險（柬埔寨）持股成立產險公司。儘管GDP柬埔寨總量僅及對岸的廈門市，但是台資銀行在當地即達52個營業據點，創造許多金融商機。

緬甸 是金融處女地

近年由軍政府轉民選政體、經濟對外開放的緬甸，是金融處女地。盡管緬甸台商家數有限（經濟部統計為41家），但因銀行准入不易，目前台資銀行有12家在仰光設有代辦處，玉山銀行仰光分行為2016年第二輪外資銀行開放名單中，獲准設立分行的唯一台資銀行；對提供台商金流服務有不可言喻的好處。

兆豐銀、國泰世華也於今年4月獲得第三輪外商銀行設立分行的准入。尤其是兆豐銀，除泰國子行外，於越南、泰國、柬埔寨、菲律賓、新加坡、馬來西亞、緬甸、澳洲、印度等9國共19個據點，全球據點共36處；金管會亦同意赴印尼雅加達設立代表處，可提供新南向國家台商發展的更完整的金流需求。

星國亞洲金融中心 台資銀行群集

新加坡於上一世紀70年代籌建亞洲美元，打造亞洲金融中心。目前匯集世界130餘家銀行、177家保險公司、450餘家資本市場的投資公司、700餘家新加坡本地與世界各國的上市公司，尚含四、五百家的金融資產公司；以及資產超過三千億美金的新加坡政府投資公司GIC、坐鎮其間。

我國與新加坡經貿往來密切，第一銀行於1966年即前往設立分行。80年代隨著台灣經濟起飛、對外貿易蓬勃發展帶動金融外匯業務的需求，華銀、彰銀、兆豐（前身的國際商銀）、台銀、土銀等官股銀行均前往設立分行。台資銀行新加坡分行主要業務為參與國際聯貸、債券投資，由於國際金融機構群集、產品多樣，但競爭也激烈。需開發強大全球系統整合，提供客戶全球化服務，開發商品、財富管理的業務。

印度、寮國待播種

目前台資銀行在印度僅有兆豐銀行於孟買設有代表人辦事處；中國信託銀行於印度有兩家分行，分別設於新德里、清奈伯魯德等，共三個營業據點。屬內陸國家的寮國，雖然相對其他東協國家開發較遲、台商也少，但第一銀行與國泰世華仍把握機會，分別於2014、2015年獲得設立分行許可。

培訓區域金融人才 首選新加坡

台資銀行因應區域布局政策，多將新加坡作為東協、南亞區域調度中心、以及服務大型台資企業在新加坡的金流需求；以作為進入區域金融跳板、接軌國際金融機構以及區域聯貸業務的開拓。



區域金融專業視野及人才養成，幾乎是各家台資銀行在新加坡紮營的共同目的；以配合柬埔寨、緬甸、印尼及菲律賓市場開發，及前進東南亞市場人才訓練基地。尤其各國金融監理法規有其規定，如防制洗錢、資本適足率等的合規經營等，與國際金融市場接軌多年的新加坡皆是台資銀行首選地區。企圖心旺盛的民營台資營銀行，藉由新加坡穩定的政經環境、優秀的金融監理制度打造亞洲瑞士的私人銀行國家策略，建立台商財富管理海外重鎮。

中信銀行即以新加坡分行為東協、南亞、澳紐的HUB；經由鉅額投資的IT系統，將美、加、菲律賓、印尼、東京子行，全球11個國家地區、共100個海外據點，建構跨境平台，建立以亞洲為重心、區域金融服務平台。

文／刁曼蓬