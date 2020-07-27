震興建醫院 回饋在地社會

位於越南同奈省的胡志明醫藥大學震興醫院。這家現有22個醫療專科別現代化醫院，是由亞洲最大家具業者震興集團創辦人趙宗禮一手擘畫、建成，設立宗旨在於將台灣世界第三的醫療體系，引介到醫療資源極為匱乏的越南，以改進、提升當地醫療服務品質。

趙宗禮先生早年在台灣從事家具貿易為起始，1985年在台中成立工廠，1993年前往對岸、東莞大嶺山設立家具工廠，生產大型鐵製、木器家具；在妻子趙張瓊月國際業務襄助下，成功打開歐美家具市場，為國際傢俬品牌如Ashley、Kimball等代工、協力其壯大市場。鼎盛時有六間工廠、月產能2,300個集裝箱。

2004年為因應美國對中國家具課徵反傾銷稅，震興決定轉往越南同奈投資設廠，廠房面積達100萬平方米，2005年底正式投產。

2013年間，趙宗禮有機緣在同奈、震興醫院現址取得近11萬平方米土地，由於地利之便（為往胡志明市、平陽、同奈三方交會處、越南產業最發達、台商群聚區域），欲興建5星級酒店。越南當地政府卻屬意其興建醫院。趙宗禮有感當地醫療資源匱乏，不論醫生、設備質量均不足；且醫療費用昂貴，非一般民眾所能負擔。遂改變心意、決定把世界第三的台灣醫療體系接引到越南來，建立一座大型、現代化、高質量的的醫院，提高在地醫療水準，也近一步促進台越之間更深一層的交流。

極具管理經營長才的趙宗禮，決定以台塑長庚醫院為標竿，斥資3億美元、籌建總面積11萬平方米包含地上九層、地下一層、57個手術室、100間診間、2000個病床的醫教一體現代化醫院。承包商委由有高雄長庚建造經驗的和鼎隆建築公司。以期建立醫術精良、杜絕紅包文化的現代化醫院。

儘管醫療產業不是震興本業，趙宗禮經由嘉義中學同學、台灣彰基醫院院長襄助為起始，與台灣多家大型醫療院、胡志明醫藥大學醫學院附屬醫院、美國優秀醫師等合作；引進GE、SIEMENS、PHILIPS等最先進的醫療設備、規劃潔淨的醫療空間、籌建醫術良好的醫師團隊，以其經營企業的精神全力投入，目標打造一間當地民眾可以負擔得起的現代化醫

院。

趙宗禮的佛心 越南人感佩

現設有內科（代謝科、心臟內科、神經內科、消化內科）、外科（骨科、神經外科、腸胃外科、泌尿科、胸腔外科）、婦產科、兒科、眼科、牙科、耳鼻喉科、洗腎、中醫、無痛腸胃鏡檢查，等同台灣大型教學醫院的診療科別規模。目前正在積極準備二、三期工程，預計增添500個病床、建立心臟中心與癌症中心兩大專科。

震興醫院獲得越南國家衛生部、同奈省政府全力批准、獎勵與支持。開業後深受當地社會感佩與推崇，「向越南震興醫院、這家非營利性醫院及ShingMark Group（震興集團）創始人趙宗禮先生致敬。」越南媒體以難得僅見的篇幅報導，為台商南向綿密的足履中，畫出深刻動人的篇章。

文／刁曼蓬