和鼎隆營建品質 成越南活招牌

和鼎隆建築責任有限公司，是越南註冊的外資營造建築企業，也是東協台商一千大排名中營造建築業的翹楚。為越南國家認可合格的一級營建廠，在台商雲集的胡志明市、同奈、平陽等地饒富盛名。2018年和鼎隆營收7億8千餘萬元，稅後淨利5,223萬元，成績亮麗。

有別於國內大型上市營建業在東協市場攻城掠地，和鼎隆為典型的南向中小企業，2007年以純外資、600萬美元資本額起始（目前登錄資本額2,000萬美元），在董事長簡智明專業領導下，將台灣建築工藝水平，移植在越南土壤，替當地台商打造具由國際競爭力的製造環境與廠房。主事者和鼎隆董事長簡智明為其靈魂人物。

有著建築設計、企業管理碩士雙重專業的簡智明，畢業適逢我國十大建設，有機會投入多項重大工程；從建築設計、工地現場、實作品質管控，累積全方位營建管理實戰經驗。他擔任特甲級營建公司總經理13年間，參與921震災重建、台塑系統諸如高雄長庚3棟29樓、2棟12樓建築，麥寮煉油等工程。

1990年代，簡智明任職的公司西進對岸。深刻體會中國大陸建築相關法規及營建產業生態的限制，以台灣營造業的規模，難有發揮空間。2003年間適逢台塑集團選定在越南同奈投資設廠，希望能與他服務的公司合作，經審慎評估後，簡智明決定隨台塑轉進越南。

當時越南因基礎建設付之闕如，施工條件與美國或台灣大相逕庭，想要在建築資源匱乏的基礎上，完成符合國際級石化廠技術標準的大型廠房，具有極高的難度。簡智明前後用三年時間，在占地86公頃的面積上、完成五座大型工程，將台灣營建品質展現在越南土地，也成為越南同奈工業區對外招商指標。

2007年成立的和鼎隆，質量與價格兼及的經營策略，迅速贏得市場認同，建立口碑。2008金融海嘯後，從中小型公司茁壯為大型營造廠；成為台商在越南最大的設計施工營建團隊，在越南市占率15%。建立「台灣設計規範、建築服務品質，遠超過當地同業技術水準」的企業形象，每年有12個以上的建案。

穩紮穩打 每個建案都成口碑

和鼎隆現為越南國家一級資質設計院及一級資質營建公司，含民用建築工程樓層50、樓高200米以下大樓工程興建，以及一般工業建築工程、重工業、重化工業等工程興建。

目前和鼎隆管理部門204名、工班2,000餘人。他與女兒簡子沄及12名「工程統合經理」為台籍，包括採購、發包、設計、成本控制、工地管理等近兩百名幹部皆是越南當地人。簡智明尤其重視員工薪資福利，薪資較同業高出30％～50％，人事穩定。

「穩紮穩打，做好每一個建案，累積的成績與業主的口碑就是最好的行銷。」先後獲得海外華人26屆創業楷模、20屆海外台商磐石獎，現任僑務委員的簡智明如是說。

文／刁曼蓬