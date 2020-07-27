泰昇紙尿布 贏在起跑點

泰昇國際，在國內知名度不高，在越南、柬埔寨的紙尿布市場卻饒富盛名。其所打造的嬰兒及成人紙尿布品牌「UNI DRY優力寶」及「SunMate大長巾」分別為越南前三大、柬埔寨第一大的領導品牌。

有別於大多數將新南向視為工廠、生產基地的台商，2001年於越南胡志明市成立的泰昇國際，創立起始就瞄準越南當地市場。在外來品牌大廠雲集的市場中，開拓藍海、深耕，成功打造東協紙尿布王國。

2018年泰昇越南營收15.75億元，成長6.68%；稅後淨利2.88億，純利率18.31%，淨利成長10.95%.。2017年在金邊設立WINSUN，營業額達1.35億元，稅後淨利1,826萬元，純益率為13.5%。亮麗成績單背後，泰昇國際創辦人戴朝榮是最大的推手。

1990～2000年間，國際品牌紙尿布大廠只在先進國家大城市駐足，中國大陸、東協等地區可謂是處女市場。「開發當地客戶，不能只賣原材料，還得從自動化生產機械設備的整廠 輸出、技術團隊整合、專業人士網羅等服務在內。」戴朝榮回憶代理國際材料大廠的五、六年間，協助大陸、東協各地不少當地的紙尿布廠商、成功的開拓本地市場。

2001年戴朝榮放下收入豐厚的代理業務，將200萬美元的積蓄、以最適合的規模、有效組合生產設備，在胡志明市設廠，成為越南首家嬰兒尿布專業製造商；聚焦已見雛形的「中產階級」。「大廠不放在眼裡的市場，贏的機會才會大。」戴朝榮說。

建立在地化經營團隊

由於紙尿布生產全係自動化機械設備，當時台灣技術人才多不願意前往。有著與言語及溝通優勢的戴朝榮，決定全面啟用當地生產及市場開拓人才，建立以英文為工作平台的跨國籍企業；其國際化及在地化的經營策略，促成泰昇設廠第二年即獲利的關鍵。

「經銷商是我們的樁腳，消費者是選民，廣告文宣猶若空軍，贈品與促銷活動是海軍，醫院、大型工廠公司行號就用特種部隊。我用品質、功能、價格，讓消費者滿意。」戴朝榮掌握台灣選舉精義，讓泰昇從沒沒無聞，變身為當地人國民品牌之一，僅次日本嬌聯（Unicharm）、美國金百利克拉克（Kimberly-Clark）以及美國寶碱（P&G），在越南嬰兒紙尿布市場排名第四。而成人紙尿布更是僅次日本嬌聯而為第二大品牌。

2019年是泰昇豐收年，營收成長13%，獲利成長16%。為深入中南半島市場，去年底新加坡全資子公司增資350萬美元，以備足資源。為提升競爭力，2019年下半年計畫併購一家法國醫療衛材品牌商，以藉此進入東協高端通路、轉進歐洲市場做準備。

文／刁曼蓬